దేశ ఐక్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ పునరంకితం కావాలి: బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్
విజయవాడలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జెండాను ఆవిష్కరించిన పీవీఎన్ మాధవ్ - ఆత్మనిర్భర్ భారత్ స్ఫూర్తితో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలని సూచన - దేశ నిర్మాణంలో ప్రజలందరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 4:33 PM IST
PVN Madhav Participated Independence Day Celebrations : వందేమాతరం స్ఫూర్తితో దేశ ఐక్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ పునరంకితం కావాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జెండాను ఆవిష్కరించారు. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఘన నివాళులర్పించారు. 2047 నాటికి భారత్ను ప్రపంచంలో అగ్రగామి, శక్తివంతమైన, వికసిత దేశంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రధాని మోదీ లక్ష్యమని మాధవ్ తెలిపారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ స్ఫూర్తితో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి పౌరుడు తన ప్రాథమిక విధులను బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తూ, దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వామి కావాలని కోరారు.
స్వాతంత్య్రం వచ్చినా వందేమాతర గీతం ఆలపించడం ఆగిపోయిందని, కానీ ఇవాళ ప్రధాని మోదీ వందేమాతర గీతం పూర్తిగా ఆలపించారని తెలిపారు. కొందరు సంకుచిత మతతత్వ ఆలోచనతోనే భీష్మించుకుని కూర్చున్నారని మండిపడ్డారు. అధికారికంగా దేశం మొత్తం వందేమాతర గీతం పూర్తిగా ఆలపించారని మాధవ్ తెలిపారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏక్ భారత్ నినాదం తీసుకొచ్చారని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వంలో టెర్రరిస్టు, మావోయిస్టు కార్యకలాపాలు లేకుండా చేశారని పీవీఎన్ మాధవ్ పేర్కొన్నారు.
దేశ సమైక్యతను బలోపేతం చేయాలి: విభజన పాఠాలతో దేశ సమైక్యత, సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ బలోపేతం చేయాలని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పిలుపునిచ్చారు. స్వాతంత్య్రం కేవలం అహింసతో రాలేదని, వీరుల రక్తతర్పణ ఫలితమని పేర్కొన్నారు. దేశ సమైక్యత కోసం మహనీయులు చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమన్నారు నక్సలిజం, ఉగ్రవాదాన్ని భారత్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోందని, ఒకప్పుడు జాతీయ జెండా ఎగరని బస్తర్ గ్రామాల్లో నేడు త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడటం భారతదేశానికి నిదర్శనమన్నారు. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఎయిర్స్ట్రైక్స్, ఆపరేషన్ సింధూర్ వంటి చర్యలతో భారతదేశం తన రక్షణ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిందన్నారు.
తెలుగు వీరుల త్యాగాలను స్మరించుకోవాలి: స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో కన్నెగంటి హనుమంతు వంటి తెలుగు వీరుల త్యాగాలను నేటి తరం స్మరించుకోవాలని పీవీఎన్ మాధవ్ అన్నారు. జాతీయ పతాక రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య, ప్రతిజ్ఞ రచయిత పైడిమర్రి సుబ్బారావుల కృషిని యువత తెలుసుకోవాలన్నారు. 2047 నాటికి భారత్ను వికసిత దేశంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రధాని మోదీ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ స్ఫూర్తితో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలని, విధులు నిర్వర్తిస్తూ దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. విభేదాలు పక్కనపెట్టి ‘మనమంతా భారతమాత బిడ్డలం’ అనే భావనతో జాతీయ ఐక్యతను కాపాడటమే ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని మాధవ్ స్పష్టం చేశారు.
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