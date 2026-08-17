నేటి నుంచే సభా సమరం - ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు వేళాయె
నేటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు - అసెంబ్లీ సమావేశాలు 4 రోజులపాటు జరిగే అవకాశం - అసెంబ్లీలో చర్చకు రానున్న మొత్తం 10 అంశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:09 AM IST
AP Assembly Monsoon Session : రాష్ట్ర శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. సమావేశాల్లో రోజుకో కీలక అంశంపై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. తొలిరోజు డీఎస్సీ-2025పై మంత్రి లోకేశ్ అసెంబ్లీ వేదికగా వాస్తవాలు బహిర్గతం చేయనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం, సాగునీరు, తాగునీరు, వ్యవసాయంపైనా ఇవాళ చర్చ జరగనుంది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఈ సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది.
అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం 9:30 గంటలకు శాసనసభ, 10 గంటలకు శాసనమండలి సమావేశం కానున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సభ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి, ఏ అంశాలపై చర్చించాలి, ఎన్ని బిల్లులు ప్రవేశపెట్టాలనే దానిపై బీఏసీలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. సభా సమయాలు, చర్చల అంశాలు, బిల్లుల ప్రవేశపెట్టడంపై బీఏసీలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఎమ్మెల్యేల హాజరును సీట్లలో కూర్చున్నప్పుడే నమోదు చేసే సాంకేతిక విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు.
డీఎస్సీ-2025పై అసెంబ్లీ వేదికగా వివరణ: తొలి రోజు డీఎస్సీ-2025పై మంత్రి నారా లోకేశ్ వివరణ ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత సాగునీరు, తాగునీరు, వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావంపై లఘు చర్చ జరగనుంది. విద్యుత్, పురపాలక చట్ట సవరణకు సంబంధించిన రెండు బిల్లులను కూడా ఇవాళ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. రేపు 18 ఉదయం మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించి స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదికను ఆమోదించే అవకాశం ఉంది. అదే రోజు ఆ నివేదికపై శాసనసభలో చర్చ చేపట్టనున్నారు.
బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి తీర్మానం లేదా బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడో రోజు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 పోస్టుల నియామక ప్రక్రియలో జరిగిన అక్రమాలపై చర్చించనున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపైనా చర్చ జరగనుంది. నాలుగో రోజు సూపర్-6 పథకాల అమలు, రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అసంతృప్తి: శాసనసభ సమావేశాలకు రాకూడదని ఇప్పటికే వైఎస్సార్సీపీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మండలికి మాత్రం ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు హాజరుకానున్నారు. అయితే సభకు హాజరు కాకూడదని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సభకు రాకుండా బయట సమావేశాలు, సభలు పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం సరికాదన్న సభాపతి అదేదో అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని అడగాలని సూచించారు. అప్పుడే ప్రజల్లో విశ్వసనీయత ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
నేడు శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో పలు కీలక అంశాలపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాలు, నిర్మాణ కార్మికుల నమోదు, బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో సదుపాయాలు, కేంద్ర బడ్జెట్లో రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక గ్రాంట్ల నిలుపుదలపై సభ్యులు ప్రశ్నలు అడగనున్నారు. మండలిలోనూ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో పలు కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. రేవుల ప్రైవేటీకరణ, జల్ జీవన్ మిషన్లో సాంకేతిక సమస్యలు, విద్యుత్ బస్సుల ప్రైవేటీకరణ, ఇళ్ల స్థలాల కోసం భూసేకరణలో అక్రమాలు వంటి కీలకమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.
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