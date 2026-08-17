డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు - అనంతబాబు బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేత
శాసనమండలి సమావేశాలకు హాజరు కావాల్సి ఉన్నందున బెయిల్ మంజూరు చేయాలన్న అనంతబాబు తరఫు న్యాయవాదులు - బెయిల్ పిటిషన్ను కొట్టివేసిన రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 4:47 PM IST
Ananthababu Bail Rejected : డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు న్యాయస్థానంలో మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బెయిల్ కోసం ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. శాసన మండలి సమావేశాలకు హాజరు కావాల్సి ఉన్నందున బెయిల్ మంజూరు చేయాలని అనంతబాబు తరఫు న్యాయవాదులు చేసిన అభ్యర్థనను న్యాయమూర్తి తిరస్కరించారు.
కీలక దశలో విచారణ : అనంతబాబుకు బెయిల్ మంజూరు చేయవద్దని ప్రత్యేక పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. హత్య కేసు విచారణ కీలక దశలో ఉందని, ప్రస్తుతం సాక్షుల వాంగ్మూలాల నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సమయంలో నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సాక్షుల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందని వాదించారు. గతంలో బెయిల్పై ఉన్న సమయంలో అనంతబాబు నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ప్రత్యేక పీపీ కోర్టుకు తెలిపారు. హత్య కేసులోని సాక్షులను అపహరించి, చంపుతానని బెదిరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
సాక్షులపై ప్రభావం పడే అవకాశం : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సాక్షులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వాదించారు. ప్రత్యేక పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయస్థానం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బెయిల్ మంజూరు చేయడం సముచితం కాదని భావించింది. దీంతో అనంతబాబు దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.
అనంతాబాబు మాజీ డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యంను కిరాతకంగా హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేసిన ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రంలో సంచలనం కలిగించింది. ఈ కేసులో ఏ1గా వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య ఉన్నారు. అయితే గతంలో సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు బెయిల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, సాక్ష్యులను ప్రభావితం చేసేలా వ్యవహరించారు. - ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, ప్రత్యేక పీపీ
అప్పట్లో నీరుగార్చే ప్రయత్నం : 2022 మే 19న కాకినాడలో డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య జరిగింది. డ్రైవర్ను హతమార్చిన వైఎస్సార్సీపీ నేత అనంతబాబు మృతదేహాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన ఘటన సంచలనం రేపింది. తొలుత ఈ ఘటనకు తానే కర్త, కర్మ, క్రియ అని చెప్పి జైలుకు వెళ్లిన అనంతబాబు తర్వాత బెయిల్పై బయటకు వచ్చారు. హత్య తానే చేశానని అనంతబాబు అంగీకరించారని మీడియా సమావేశంలో అప్పటి ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్బాబు వెల్లడించారు. అధికార పార్టీ నేత కావడంతో కేసును అప్పట్లో పోలీసులు నీరుగార్చేయడంతో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సుబ్రహ్మణ్యం తల్లిదండ్రులు మళ్లీ విచారణ చేయమని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
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