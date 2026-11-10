అనకాపల్లి జడ్పీపై 'పీఠ'ముడి - దక్కేదెవరికో?
Anakapalli ZP Chairperson Race: అనకాపల్లి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ పదవి ఇప్పుడు కూటమి పార్టీల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కేంద్రబిందువైంది. జిల్లాలోని జడ్పీటీసీలన్నీ కూటమే క్లీన్స్వీప్ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:56 PM IST
అక్కడ ఎమ్మెల్యే జనసేన. ఎంపీ బీజేపీ. అత్యధిక జడ్పీటీసీలు గెలిచింది టీడీపీ. మరి పరిషత్ పగ్గాలు చేపట్టేదెవరు? పొత్తులో ఆ జడ్పీ దక్కేదెవరికి? అనకాపల్లి జిల్లా పరిషత్ రాజకీయంపై ఇప్పుడిదే హాట్టాపిక్! కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేయడంతో మిత్రపక్షాలు ఎవరికివారే పీఠంపై పట్టుదలగా ఉన్నారు. ఇంతకీ ఏపార్టీ మనసులో ఏముంది? రేసులో ఉందెవరు?
అనకాపల్లి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ పదవి ఇప్పుడు కూటమి పార్టీల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కేంద్రబిందువైంది. జిల్లాలోని జడ్పీటీసీలన్నీ కూటమే క్లీన్స్వీప్ చేసింది. 24 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో తెలుగుదేశం 17, జనసేన 5, బీజేపీ 2 గెలిచాయి. జడ్పీ పీఠం బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. ఛైర్పర్సన్ పదవి కోసం టీడీపీలో పోటీ పడుతుంటే ఉత్తరాంధ్రలో తమ రాజకీయ బలాన్ని పెంచుకోవాలని భావిస్తున్న జనసేన, బీజేపీ కూడా కన్నేశాయనే చర్చ జరుగుతోంది. సంస్థాగతంగా బలంగా ఉన్న జిల్లా పరిషత్ పీఠాన్ని టీడీపీ కూడా వదులుకునే పరిస్థితిలో లేదని తెలుస్తోంది. పదవుల పంపకాల్లో భాగంగా రాష్ట్రస్థాయిలో తీసుకునే నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో? స్థానికంగా ఏ పార్టీ నాయకులు ఎలా స్పందిస్తారో అనే ఉత్కంఠ నడుస్తోంది.
పరిషత్ పీఠాలు ఎవరికో: అనకాపల్లిలో జనసేన ఎమ్మెల్యే ప్రాతినిధ్యం ఉండటంతో పాటు ఉత్తరాంధ్రలో పార్టీ విస్తరణకు ఈ జడ్పీ పీఠం కీలకమని, ఆ పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. 5 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో విజయం సాధించడం జనసేనకు సానుకూలాంగా కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రస్థాయిలో కొన్ని జిల్లా పరిషత్ పీఠాలు కోరుతున్న జనసేన అనకాపల్లిపైనా పట్టుపట్టే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బీజేపీ సైతం అనకాపల్లి జడ్పీ పీఠంపై ఆశలు పెట్టుకున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. జిల్లాలో ఎంపీగా ఉన్న సీఎం రమేష్ తన రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు ఈ పదవిని కీలకంగా భావిస్తున్నారనే ప్రచారం ఉంది. ముఖ్యంగా కశింకోట, పాయకరావుపేట జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో విజయాలు సాధించడం కమలం పార్టీకి స్థానికంగా గుర్తింపు తెచ్చింది. ఐతే జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పదవిపై టీడీపీ, జనసేనను బీజేపీ ఎలా ఒప్పిస్తుందన్నదే ఇప్పుడు తేలాల్సి ఉంది.
టీడీపీ నుంచి వరుసగా మూడోసారి జడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైన సుకల రమణమ్మ, రావికమతం జడ్పీటీసీగా గెలిచిన కోట నీలవేణి, దేవరాపల్లి జడ్పీటీసీ కిలపర్తి రాజేశ్వరి, మునగపాక జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు స్వాతి పేర్లు ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల జాబితాలో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇక జనసేన నుంచి బుచ్చయ్యపేటలో గెలిచిన భవాని, రాంబిల్లి నుంచి విజయం సాధించిన సేనాపతి రత్నం, పరవాడ జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు మోటూరు నాగమణి పేర్లు పరిశీలించదగినవిగా ఉన్నాయి. బీజేపీ నుంచి కశింకోట జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు పొన్నగంటి నాగమణి పేరు వినిపిస్తోంది. వీళ్లలో ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుందనేది కూటమిలో విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది.
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