హైదరాబాద్లో నేడు అమిత్ షా పాదయాత్ర - బీజేఆర్ సర్కిల్ నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు ఆంక్షలు
Amit Shah Padayatra in Hyderabad : సర్ ప్రక్రియపై ఇండియా కూటమి చేస్తున్న ప్రచారంపై హైదరాబాద్లో బీజేపీ భారీ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొననున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 7:24 AM IST
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా నేతృత్వంలో హైదరాబాద్లో నేడు జరగనున్న మహా పాదయాత్ర కార్యక్రమానికి సర్వం సిద్ధమైంది. 'లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో' పేరుతో సాగే ఈ మహా పాదయాత్ర ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు సాగనుంది. సర్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో విపక్షాలు చేపట్టిన ర్యాలీకి దీటుగా అమిత్ షా పర్యటనను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొని తెలంగాణ బీజేపీ ఏర్పాట్లు చేసింది. అమిత్ షా రాకతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనేది ప్రస్తుతం ఉత్కంఠగా మారింది.
తొలుత చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి పూజలు
సర్ (ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ జాబితా) ప్రక్రియపై ఇండియా కూటమి చేస్తున్న ప్రచారంపై ప్రజలకు వాస్తవాలు వివరించేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ నేడు హైదరాబాద్లో భారీ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొననున్నారు. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో 'లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో' పేరుతో ఆ పాదయాత్ర కొనసాగనుంది.
దిల్లీ నుంచి మధ్యాహ్నం బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు అమిత్ షా చేరుకుంటారు. తొలుత చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. అనంతరం సాయంత్రం 4 గంటలకు బషీర్బాగ్లోని నిజాం కళాశాల ముందున్న బాబు జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత పాదయాత్ర మొదలవుతుందని పార్టీ నేతలు వెల్లడించారు.
ఎంజే మార్కెట్ వద్ద సభ
'ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం - అరాచకవాదాన్ని అంతం చేద్దాం' అనే నినాదంతో కొనసాగే ఈ పాదయాత్ర సుమారు గంటసేపు మోజంజాహీ మార్కెట్ వరకు కొనసాగనుంది. అనంతరం ఎంజే మార్కెట్ వద్ద నిర్వహించే సభలో పాల్గొని అమిత్ షా ప్రసంగించనున్నారు. అమిత్ షా రాక నేపథ్యంలో నగరం కాషాయమయంగా మారింది.
"ఈ పాదయాత్ర బీజేఆర్ సర్కిల్ నుంచి ఎంజీ మార్కెట్ వరకు ఉంటుంది. అనంతరం ఇక్కడి సభలో అమిత్ షా ప్రసంగిస్తారు. 75 వేల మంది కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి." - రాంచందర్రావు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
బీజేపీ పాదయాత్ర నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు బీజేఆర్ విగ్రహం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు ఈ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని తెలిపారు. ఆదివారం కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు ఇతర నేతలతో కలిసి పాదయాత్ర ప్రారంభమయ్యే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. పోలీసులను బందోబస్తు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
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