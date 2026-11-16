నేడు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా
Ramoji Excellence Awards : రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి విజయవాడలో సర్వం సిద్ధమైంది. అమిత్ షా, సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ తదితర ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:09 AM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు'ల ప్రదానోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదిక ఇందుకు ముస్తాబైంది. ఈరోజు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ఈ అట్టహాసమైన కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొంటున్నారు. వీరితో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు హాజరవుతున్నారు. ఈ వేడుక కోసం వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు వెయ్యి మంది ప్రముఖులను రామోజీ గ్రూప్ ఆహ్వానించింది.
వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ చూపుతూ, సమాజహితమే పరమావధిగా పని చేస్తున్న తొమ్మిది మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు. పురస్కారాలకు ఎంపికైన వారు ఇప్పటికే విజయవాడ చేరుకున్నారు. ఈ అవార్డు గ్రహీతలకు ఒక జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రం అందజేస్తారు. వీటితో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతిని ప్రదానం చేస్తారు. గతేడాది నవంబర్ 16న రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా తొలిసారిగా ఏడు విభాగాల్లో ఈ అవార్డులు అందించారు. ఈసారి మరో రెండు విభాగాలను అదనంగా జత చేశారు. పాత్రికేయం, కళలు-సంస్కృతి, గ్రామీణాభివృద్ధి-వ్యవసాయం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్, విద్య, వైద్య-ఆరోగ్య విభాగాల్లో ఈ పురస్కారాలు అందిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వందల మంది సేవలను నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ తొమ్మిది మందిని ఎంపిక చేశారు.
సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు : ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా తొలుత గంటపాటు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, వినోద కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు అవార్డుల ప్రధాన కార్యక్రమం మొదలై రెండు గంటలపాటు సాగుతుంది. ముఖ్య అతిథి అమిత్ షా పుణె నుంచి నేరుగా విజయవాడ వస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఆయన సభా ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. దేశ, రాష్ట్ర స్థాయి ప్రముఖులు భారీగా వస్తుండటంతో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భద్రతాధికారులు ఆదివారం ప్రాంగణాన్ని పర్యవేక్షించి రిహార్సల్స్ నిర్వహించారు.
అతిథుల సౌకర్యార్థం అంబేడ్కర్ కళావేదిక చుట్టుపక్కల భారీగా పార్కింగ్ వసతి కల్పించారు. స్టేట్ గెస్ట్హౌస్, టీటీడీ రోడ్డు, డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ స్మృతివనం వద్ద ఏర్పాట్లు చేశారు. వీటితో పాటు సీఎస్ఐ చర్చి, బిషప్ అజరయ్య హైస్కూల్, సీవీఆర్ స్కూల్, జలవనరుల శాఖ కార్యాలయ ఆవరణ, సీఏఆర్ గ్రౌండ్, ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియాల్లో వాహనాల పార్కింగ్కు ప్రత్యేకంగా వసతి కల్పించారు.
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రేపు విజయవాడలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - హాజరుకానున్న కేంద్ర హోంమంత్రి