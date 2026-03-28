"అమరావతి రాజధానిగా ఉంటేనే ప్రజలందరికీ న్యాయం - మూడు రాజధానుల పేరిట జగన్ మూడు ముక్కలాట"

అసెంబ్లీ వేదికగా జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్నా మంత్రులు - రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కుట్రలను ఎండగట్టారు - ఐదేళ్లపాటు మూడు ముక్కలాట ఆడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు

Amaravati Capital Special Legislative Assembly Meeting
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:31 PM IST

Amaravati Capital Special Legislative Assembly Meeting : అమరావతే నవ్యాంధ్ర రాజధాని. అమరావతి రాజధానిగా ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది. ఇదీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ముక్తకంఠంతో చెప్పిన మాట. అసెంబ్లీ వేదికగా జరిగిన చర్చలో వారంతా పాల్గొన్నారు. ప్రజాభిప్రాయాలను సభ దృష్టికి తెచ్చారు. రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కుట్రలను ఎండగట్టారు. ఐదేళ్లపాటు మూడు ముక్కలాట ఆడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతిని నాశనం చేసిందని మండిపడ్డారు. రాజధాని మార్చాలనే ఆలోచనే రాకుండా తీర్మానం చేయడం సరైన చర్య అంటూ సమర్థించారు.

మూడు రాజధానుల పేరిట మూడు ముక్కలాట: శివరామకృష్ణన్ కమిటీ సూచనలతో పాటు అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల అభిప్రాయం మేరకే అమరావతిని రాజధానిగా నిర్ణయించామని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. అమరావతి తీర్మానంపై అసెంబ్లీలో చర్చను నారాయణ ప్రారంభించారు. విజయవాడ నుంచి గుంటూరు మధ్య రాజధాని ఉండాలని ఎక్కువమంది అభిప్రాయపడ్డారని గుర్తు చేశారు. అప్పడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ అమరావతిలో రాజధాని వద్దని ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టినా రైతులు భూములు ఇచ్చారని తెలిపారు.

భూసమీకరణ తర్వాత అమరావతి నిర్మాణం కోసం బృహత్ ప్రణాళిక రూపొందించి ప్రధాని చేత శంకుస్థాపన చేయించామన్నారు. 2019లో జగన్‌ అధికారంలోకి రాగానే రాజధాని పనులు ఆపి మూడు రాజధానుల పేరిట మూడు ముక్కలాట మొదలుపెట్టారన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాజధాని పనులు మళ్లీ మొదలయ్యాయని, ఇప్పుడు కూడా జగన్ రాజధానిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అందుకే చట్టబద్ధత కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.

వైఎస్సార్సీపీ కోరటం విడ్డూరం: మూడు రాజధానుల పేరుతో అసెంబ్లీ సాక్షిగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, జగన్ చేసిన అరాచకం, చంద్రబాబుని అవమానించిన తీరుతో తుపాకీ తీసుకుని కాల్చాలనిపించిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. అమరావతిపై తీర్మానం సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మండలి ఛైర్మన్ షరీఫ్ ఛాంబర్​కు వెళ్లి సజ్జల, వైవీ సుబ్బారెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి ఒత్తిడి చేశారని గుర్తు చేశారు.

అయినప్పటికీ షరీఫ్ వారికి లొంగకుండా 3 రాజధానుల బిల్లు సెలక్ట్ కమిటికి పంపారన్నారు. ఇప్పుడు మాత్రం అమరావతి తీర్మానం మండలిలో చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ కోరటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. తీర్మానం కేవలం అసెంబ్లీలో మాత్రమే చేస్తారని స్పష్టం చేశారు. కౌన్సిల్​లో అమరావతి తీర్మానం అడ్డుకునే కుట్ర చేశారని ఇలాంటి రాజకీయ పార్టీ మనకు అవసరమా అని ప్రశ్నించారు.

మహిళా రైతుల త్యాగాలు ఎప్పటికీ మరచిపోలేం: రాజధాని విషయంలో మహిళా రైతులు ఎంతో పోరాటం చేశారని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. జగన్ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా 1,631 రోజులు రైతులు పోరాటాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం హేళనగా చూసిందని, చివరికి విజయాన్ని సాధించి చూపారని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. విజనరీ నాయకుడు చంద్రబాబు సంకల్పంతోనే రాజధాని ముందడుగు పడింది. రాష్ట్రం నడిబొడ్డునే రాజధాని ఉండాలని ఆనాడు జగన్‌ చెప్పారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అధికారంలోకి రాగానే మూడు రాజధానుల నాటక మాడారని ధ్వజమెత్తారు.

"వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రైతులను అన్నివిధాలుగా ఇబ్బంది పెట్టింది. మహిళా రైతుల పోరాటం వల్లే ఇవాళ చట్టబద్ధత కల్పించే దిశగా వెళ్తున్నాం. మహిళా రైతుల త్యాగాలు ఎప్పటికీ మరచిపోలేం. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో సుదీర్ఘకాలం జరిగిన పోరాటం. చంటిబిడ్డను ఎత్తుకుని కొందరు, గర్భిణీలు, వృద్ధులు కూడా పోరాడారు. మహిళలను పోలీసులతో కొట్టించారు. జుట్టు పట్టుకుని లాక్కెళ్లారు. కోర్టు అనుమతితో పాదయాత్ర చేస్తున్నా అడ్డుకుని ఇబ్బంది పెట్టారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కూడా అమరావతికి మద్దతు ఇచ్చారు. మహిళా రైతుల ఉద్యమాన్ని గుర్తు చేసుకుని తీర్మానానికి మద్దతిస్తున్నా. అమరావతిని కాపాడుకున్న చరిత్ర భావితరాలకు తెలియాలి" - హోంమంత్రి అనిత

మూడుముక్కలాట ఆడి రాష్ట్రాన్ని జగన్ నాశనం: 2014-19లో అభివృద్ధే ధ్యేయంగా చంద్రబాబు పనిచేశారని మంత్రి సవిత అన్నారు. చంద్రబాబు కోరిక మేరకు రైతులు 33 వేల ఎకరాలు ఇచ్చారన్నారు. 30 వేలకు పైగా భూసేకరణ చేసిన ఏకైక రాష్ట్రం ఏపీనే అని మంత్రి సవిత పేర్కొన్నారు. రాజధానిగా అమరావతిని స్వాగతిస్తున్నా అని నాడు జగన్‌ చెప్పారని, మూడు ముక్కలాట ఆడి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారని మండిపడ్డారు.

రైతుల అనుమానాల నివృత్తికే: అమరావతి తీర్మానంపై మళ్లీ మళ్లీ మాట్లాడాల్సి రావడం విచారకరమని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ అన్నారు. అమరావతి ప్రాంతం చారిత్రకంగా, సాంస్కృతికంగా పేరుంది. మళ్లీ గత వైభవం సిద్ధించేలా ఇక్కడ పనులు ప్రారంభించారన్నారు. రైతులు, ప్రభుత్వానికి లబ్ధి జరిగేలా భూ సమీకరణ విధానం తెచ్చామని చెప్పారు. కేవలం 58 రోజుల్లో 34 వేల ఎకరాల భూమిని సమీకరించమని వెల్లడించారు. అమరావతిని కాపాడుకునేందుకు రైతులు, ప్రజలు పోరాడి, చివరకు అమరావతిని సాధించారు. రైతుల అనుమానాల నివృత్తి చేసేందుకే ఇప్పుడు అమరావతి తీర్మానమని ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ తెలిపారు.

జగన్‌ చూపిస్తానంటున్న సినిమా 11 రోజులు కూడా ఆడదు: మంత్రి లోకేశ్

రాజధాని విషయంలో చేతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టు గత పాలకులు వ్యవహరించారు: స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు

