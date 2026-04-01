లోక్​సభలో అమరావతి బిల్లుకు ఆమోదం - వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై మంత్రి లోకేశ్ ఫైర్

నా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్-నా రాజధాని అమరావతి అని ఆంధ్రులు గర్వించే రోజు వచ్చిందన్న లోకేశ్ - జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఒక్క ఇటుక కూడా కదల్చలేరు-చర్చను బహిష్కరించి వైఎస్సార్సీపీ ద్రోహబుద్ధి చాటుకుందని మండిపాటు

Published : April 1, 2026 at 4:02 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 5:20 PM IST

Nara Lokesh on ​Amaravati Bill Passed : ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ఏకైక రాజధానిగా అమరావతికి పూర్తి చట్టబద్ధత దక్కింది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు లోక్‌సభలో ఆమోదం పొందింది. మంత్రులు నారా లోకేశ్, నారాయణ ఈ చారిత్రక విజయాన్ని అమరావతి రైతుల త్యాగాలకు అంకితమిచ్చారు. ఇదే సమయంలో లోక్‌సభలో బిల్లుపై జరిగిన చర్చను బహిష్కరించి వాకౌట్ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

వైఎస్సార్సీపీ ద్రోహబుద్ధి బయటపడింది : లోక్‌సభలో బిల్లుపై జరిగిన చర్చను రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ టీవీలో వీక్షించారు. ​అమరావతి చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆవశ్యకతను ఎంపీలు వివరిస్తుంటే ఒక ఆంధ్రుడిగా తనకు రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ చారిత్రక చర్చలో పాల్గొనకుండా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు వాకౌట్ చేయడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. ​ఇది కచ్చితంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతల ద్రోహబుద్ధికి నిదర్శనమని లోకేశ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ​జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్ని జన్మలెత్తినా అమరావతిలో ఒక్క ఇటుకను కూడా తాకలేరని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ​ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని ఆయన ఎన్నటికీ ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు.

​రైతుల త్యాగాలకు దక్కిన ఫలితం : ​అమరావతి విజయం ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల విజయమని మంత్రి లోకేశ్ అభివర్ణించారు. ​"నా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నా రాజధాని అమరావతి" అని ఏపీ ప్రజలు గర్వంగా చెప్పే రోజు రానే వచ్చిందన్నారు. ​ఒకే రాష్ట్రం-ఒకే రాజధాని విధానానికి అసెంబ్లీ చేసిన తీర్మానానికి, పార్లమెంట్ చట్టబద్ధత కల్పించడం సంతోషకరం అన్నారు. ​ఇది పూర్తిగా అమరావతి రైతుల త్యాగాలకు దక్కిన దైవ ఆశీస్సులు అని లోకేశ్ కొనియాడారు. ​రాజధాని కోసం రైతులు చేసిన శాంతియుత పోరాటానికి దక్కిన గొప్ప ఫలితం అన్నారు. ​ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మద్దతుగా నిలిచిన అన్ని పార్టీలకు ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శాశ్వతం, రాజధాని అమరావతి అజరామరం అని లోకేశ్ ఉద్ఘాటించారు. జై ఆంధ్రప్రదేశ్ జయహో అమరావతి అని నినదించారు.

​'ఇక అమరావతిని ఎవరూ కదల్చలేరు' : ​అమరావతి బిల్లు లోక్‌సభలో ఆమోదం పొందడంపై పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ​రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ​ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అలుపెరగని కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందని స్పష్టం చేశారు. ​అండగా నిలిచిన అమరావతి రైతుల పక్షాన సీఎం చంద్రబాబుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. 2024 జూన్ 2 నుంచి అమరావతి ఏపీకి ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా అమల్లోకి రానుందని చెప్పారు. ​రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి అజేయంగా నిలుస్తుందని, ఇకపై దీనిని ఎవరూ ఒక్క ఇంచు కూడా కదల్చలేరని నారాయణ స్పష్టం చేశారు. ​అమరావతి అభివృద్ధితో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

లోక్‌సభలో బిల్లుకు ఆమోదం : ​కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని భవితవ్యానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ కేంద్రం కీలక అడుగు వేసింది. ​ఏపీ పునర్విభజన చట్ట సవరణ పేరుతో కేంద్రం ఈ బిల్లును తెచ్చింది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్ ఈ బిల్లును లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ​ఈ బిల్లుపై సభలో సుమారు రెండు గంటల పాటు సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ​టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన, కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ సహా పలు పార్టీల ఎంపీలు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు. ​చర్చ అనంతరం, స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ ఈ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ​ఈ బిల్లు గురువారం రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది.

