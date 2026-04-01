లోక్సభలో అమరావతి బిల్లుకు ఆమోదం - వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై మంత్రి లోకేశ్ ఫైర్
నా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్-నా రాజధాని అమరావతి అని ఆంధ్రులు గర్వించే రోజు వచ్చిందన్న లోకేశ్ - జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఒక్క ఇటుక కూడా కదల్చలేరు-చర్చను బహిష్కరించి వైఎస్సార్సీపీ ద్రోహబుద్ధి చాటుకుందని మండిపాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 5:20 PM IST
Nara Lokesh on Amaravati Bill Passed : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏకైక రాజధానిగా అమరావతికి పూర్తి చట్టబద్ధత దక్కింది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందింది. మంత్రులు నారా లోకేశ్, నారాయణ ఈ చారిత్రక విజయాన్ని అమరావతి రైతుల త్యాగాలకు అంకితమిచ్చారు. ఇదే సమయంలో లోక్సభలో బిల్లుపై జరిగిన చర్చను బహిష్కరించి వాకౌట్ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
వైఎస్సార్సీపీ ద్రోహబుద్ధి బయటపడింది : లోక్సభలో బిల్లుపై జరిగిన చర్చను రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ టీవీలో వీక్షించారు. అమరావతి చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆవశ్యకతను ఎంపీలు వివరిస్తుంటే ఒక ఆంధ్రుడిగా తనకు రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ చారిత్రక చర్చలో పాల్గొనకుండా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు వాకౌట్ చేయడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. ఇది కచ్చితంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతల ద్రోహబుద్ధికి నిదర్శనమని లోకేశ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్ని జన్మలెత్తినా అమరావతిలో ఒక్క ఇటుకను కూడా తాకలేరని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని ఆయన ఎన్నటికీ ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు.
అమరావతి చట్టబద్దత బిల్లుపై పార్లమెంటులో జరిగిన చర్చ మొత్తం టీవీలో చూశాను. ఉత్కంఠ రేపింది. అమరావతి చరిత్ర-సంస్కృతి, ఆవశ్యకత సభ్యులు వివరిస్తుంటే ఒక ఆంధ్రుడిగా రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, దేశంలోని వివిధ పార్టీలు మద్దతుగా…
రైతుల త్యాగాలకు దక్కిన ఫలితం : అమరావతి విజయం ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల విజయమని మంత్రి లోకేశ్ అభివర్ణించారు. "నా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నా రాజధాని అమరావతి" అని ఏపీ ప్రజలు గర్వంగా చెప్పే రోజు రానే వచ్చిందన్నారు. ఒకే రాష్ట్రం-ఒకే రాజధాని విధానానికి అసెంబ్లీ చేసిన తీర్మానానికి, పార్లమెంట్ చట్టబద్ధత కల్పించడం సంతోషకరం అన్నారు. ఇది పూర్తిగా అమరావతి రైతుల త్యాగాలకు దక్కిన దైవ ఆశీస్సులు అని లోకేశ్ కొనియాడారు. రాజధాని కోసం రైతులు చేసిన శాంతియుత పోరాటానికి దక్కిన గొప్ప ఫలితం అన్నారు. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మద్దతుగా నిలిచిన అన్ని పార్టీలకు ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శాశ్వతం, రాజధాని అమరావతి అజరామరం అని లోకేశ్ ఉద్ఘాటించారు. జై ఆంధ్రప్రదేశ్ జయహో అమరావతి అని నినదించారు.
'ఇక అమరావతిని ఎవరూ కదల్చలేరు' : అమరావతి బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందడంపై పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అలుపెరగని కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందని స్పష్టం చేశారు. అండగా నిలిచిన అమరావతి రైతుల పక్షాన సీఎం చంద్రబాబుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. 2024 జూన్ 2 నుంచి అమరావతి ఏపీకి ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా అమల్లోకి రానుందని చెప్పారు. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి అజేయంగా నిలుస్తుందని, ఇకపై దీనిని ఎవరూ ఒక్క ఇంచు కూడా కదల్చలేరని నారాయణ స్పష్టం చేశారు. అమరావతి అభివృద్ధితో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
లోక్సభలో బిల్లుకు ఆమోదం : కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని భవితవ్యానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ కేంద్రం కీలక అడుగు వేసింది. ఏపీ పునర్విభజన చట్ట సవరణ పేరుతో కేంద్రం ఈ బిల్లును తెచ్చింది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్ ఈ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లుపై సభలో సుమారు రెండు గంటల పాటు సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన, కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ సహా పలు పార్టీల ఎంపీలు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు. చర్చ అనంతరం, స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ ఈ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ బిల్లు గురువారం రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది.
అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం