చెలరేగిన చోటే చెక్ - కూటమి రాజకీయానికి వైఎస్సార్సీపీ ఉక్కిరిబిక్కిరి
ఎక్కడైతే ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చెలరేగిపోయారో ఇప్పుడక్కడ అధికార కూటమి చేస్తున్న రాజకీయానికి వారు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. చాలా చోట్ల ఎన్నికల బరిలో దిగకుండానే ఆ పార్టీ నేతలు చేతులెత్తేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:40 AM IST
Alliance Puts a Check on YSRCP Faction Leaders in Local Elections : అధికారం అండగా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యర్థుల్ని నామినేషన్లు వేయనివ్వకుండా అడ్డుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఇప్పుడు స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీనే సవాలుగా మారింది. ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలకు కేంద్రాలుగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ ఈసారి ఎన్నికల బరిలో పోటీ లేకుండానే అనేక స్థానాలు కూటమి ఖాతాలో చేరాయి.
కూటమి ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకున్న 17 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో అత్యధికం ఫ్యాక్షన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండటం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. జగన్ సొంత జిల్లాలోని 6 మున్సిపాలిటీలతోపాటు సొంత నియోజకవర్గం పులివెందులలోనూ కూటమి ఏకగ్రీవ విజయాలు సాధించడంతో స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థుల్ని చాలా చోట్ల నామినేషన్లు కూడా వేయకుండా అడ్డుకున్నారు. భయపెట్టి, బెదిరించి, అక్రమ కేసులు పెట్టి ఎన్నిక ఏకపక్షం చేసుకున్నారు. సరిగ్గా ఐదేళ్ల తర్వాత సీన్ రివర్సైంది. ఎక్కడైతే ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చెలరేగిపోయారో ఇప్పుడక్కడ అధికార కూటమి చేస్తున్న రాజకీయానికి వారు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. చాలా చోట్ల ఎన్నికల బరిలో దిగకుండానే చేతులెత్తేశారు. ఛైర్పర్సన్ పోస్టుల్ని కూటమి పార్టీలు ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్న 17 పురపాలక సంఘాల్లో అత్యధికం ఫ్యాక్షనిజం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనివి కావడం, వాటిలోనూ ఆరు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సొంత జిల్లాలోవి కావడం విశేషం.
చివరకు జగన్ సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోనూ 40 వార్డులకుగాను 20 కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. కడప కార్పొరేషన్లో 66 డివిజన్లకు గాను 51 కూటమికి ఏకగ్రీవమవడం విశేషం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నంబర్ 2గా చెలరేగిపోయి, ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీల్ని నామినేషన్లు వేయకుండా ముప్పుతిప్పలు పెట్టి, ప్రత్యర్థి పార్టీలకు కార్యాలయాలను తగలబెట్టించి, తీవ్ర అరాచకం చేసిన మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పుంగనూరు మున్సిపాలిటీని కూడా కూటమి కైవసం చేసుకుంది.
దూరంగా ఉండటమే మంచిది : ఫ్యాక్షనిస్ట్లు అధికారంలో ఉంటే ఎంతగా చెలరేగిపోతారో, అరాచకం సృష్టిస్తారో, ప్రత్యర్థులపై తీవ్ర అణచివేతకు పాల్పడతారో అదే అధికారం కోల్పోతే ఎంత బేలగా మారిపోతారో, ఆత్మరక్షణ ధోరణిలోకి వెళ్లిపోతారో చెప్పడానికి ప్రస్తుత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల తీరే ఉదాహరణ. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అధికారం అండతో, వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తూ రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై తీవ్ర దాడులకు పాల్పడిన ఫ్యాక్షన్ నాయకులు ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో నోరెత్తలేకపోయారు. ఫలితంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో చాలాచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అస్త్రసన్యాసం చేసింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయామని అనిపించుకోవడం కంటే పోటీకి దూరంగా ఉండటం మంచిదన్న భావనలోకి ఫ్యాక్షన్ నాయకులు వెళ్లిపోయారు.
కడప జిల్లాలోని బద్వేలు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల, మైదుకూరు, రాజంపేట, అన్నమయ్య జిల్లాలోని పుంగనూరు, రాయచోటి, అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి, నంద్యాల జిల్లాలోని ఆళ్లగడ్డ, ఆత్మకూరు, పల్నాడు జిల్లాలోని దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, గురజాల, చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి, ప్రకాశం జిల్లాలోని దర్శి, మార్కాపురం జిల్లాలోని కనిగిరి మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ పోస్టుల్ని, మెజారిటీ వార్డుల్నీ ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుని కూటమి స్పష్టమైన ఆధిపత్యం కనబరిచింది.
వైఎస్సార్సీపీకి కంచుకోటలాంటి ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనే ఘోర పరాజయాన్ని చూసిన ఆ పార్టీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు మరింతగా బలహీనపడింది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని పులివెందుల, బద్వేలు, రాజంపేటల్లో మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. కూటమి ఏడు స్థానాల్ని గెలుచుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ గెలిచిన మూడు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి దూకుడుకు ఆ పార్టీ ఎదురు నిలవలేకపోతోంది. రాజంపేటలో ఛైర్పర్సన్ పోస్టుతోపాటు, 32 వార్డుల్లో 14 కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. బద్వేలులో 40 వార్డులకుగాను 37 కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది.
ప్రత్యర్థుల్ని భయపెట్టి ఎన్నిక ఏకపక్షం : పల్నాడు జిల్లా గురజాలలోనూ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ముఠా తగాదాలు, దాడులతో ఆ పార్టీ నాయకులు చెలరేగిపోయారు. అప్పట్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గురజాలతోపాటు, దాచేపల్లిలో అరాచకాలకు పాల్పడి, ప్రత్యర్థుల్ని భయపెట్టి ఎన్నిక ఏకపక్షం చేసుకుంది. పిడుగురాళ్లలో టీడీపీ అభ్యర్థులందరితో నామినేషన్లు ఉపసంహరింపజేసి ఎన్నిక ఏకగ్రీవం చేసుకుంది. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో గురజాల, పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి ఛైర్పర్సన్ పోస్టులతోపాటు, మొత్తం అన్ని వార్డుల్నీ కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది.
రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా పరస్పరం సర్దుబాటు ధోరణితో నడుచుకోవడం, కాంట్రాక్టుల్లో కమీషన్లు, గనుల్లో వాటాలు పంచుకోవడం కర్నూలు జిల్లాలో పలువురు నేతలకు అలవాటు. అదే ధోరణిని ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ కొన్ని చోట్ల ప్రదర్శించారు. నంద్యాల జిల్లాలోని ఆత్మకూరు, ఆళ్లగడ్డ వంటి చోట్ల అధికార కూటమితో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సర్దుబాటు చేసుకుని, సీట్లు పంచుకున్నారు. కొన్ని వార్డు సభ్యుల స్థానాల్ని ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు. ఆత్మకూరులో మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పోస్టును టీడీపీ, వైస్ఛైర్మన్ పదవిని వైఎస్సార్సీపీ తీసుకున్నాయి.
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