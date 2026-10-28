77 జడ్పీటీసీలు ఏకగ్రీవం - 76 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న కూటమి
76 జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. వాటిలో టీడీపీకి-71, జనసేనకు-2, బీజేపీకి-3 స్థానాలు దక్కాయి. జగన్ ఇలాకా పులివెందుల సహా రాయలసీమలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ టీడీపీ సత్తా చాటింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:06 AM IST
Alliance Parties Won 76 ZPTC Seats Unanimously : రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 77 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వాటిలో 76 కూటమికే దక్కాయి. టీడీపీకి 71, జనసేనకు 2, బీజేపీకి 3 స్థానాలు వచ్చాయి. వైఎస్సార్సీపీకి ఒక స్థానం ఏకగ్రీవమైంది. జడ్పీటీసీ స్థానాల నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు మంగళవారమే చివరిరోజు కావడంతో చాలాచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు, కూటమి రెబెల్స్ నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఆయా స్థానాల్లో ఒక్కరే పోటీలో మిగలడంతో అవి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. శ్రీకాకుళం నుంచి గుంటూరు వరకూ ఉన్నవాటిలో ఒకే ఒక్క జడ్పీటీసీ స్థానం ఏకగ్రీవమైంది.
ఏలూరు జిల్లా పెదవేగి మండలం నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ కుమార్తె నవ్యశ్రీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మిగతా 76 ఏకగ్రీవాలు పల్నాడు నుంచి అనంతపురం వరకూ జరిగాయి. జగన్ సొంత జిల్లా అయిన కడపలో 39 స్థానాలకు గాను 23 కూటమి పరమయ్యాయి. పల్నాడు జిల్లాలో మొత్తం 28 స్థానాలకు గాను 18 కూటమి ఏకగ్రీవంగా సొంతం చేసుకుంది.
జగన్ సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలో మొత్తం 7 జడ్పీటీసీ స్థానాలకుగాను 3 టీడీపీ ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. సింహాద్రిపురం, చక్రాయపేట, తొండూరు మండలాలు ఎన్నిక లేకుండానే టీడీపీ పరమయ్యాయి. కమలాపురం నియోజకవర్గంలో 6 స్థానాలు ఉండగా చెన్నూరు, సీకే దిన్నె, వల్లూరు, వీరపనాయనిపల్లె, పెండ్లిమర్రి జడ్పీటీసీలు టీడీపీకి, కమలాపురం జనసేనకు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోని ముద్దనూరు, జమ్మలమడుగు, ఎర్రగుంట్ల జడ్పీటీసీలు బీజేపీకి, కొండాపురం జడ్పీటీసీ టీడీపీకి ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. బద్వేలు నియోజకవర్గంలో 7 జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉండగా పోరుమామిళ్ల, బద్వేలు, అట్లూరు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలోని ప్రొద్దుటూరు, మైదుకూరు నియోజకవర్గంలోని చాపాడు, రాజంపేట నియోజకవర్గంలోని వీరబల్లి, సిద్ధవటం టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గంలో ఉన్న మాచర్ల, దుర్గి, రెంటచింతల, కారంపూడి, వెల్దుర్తి జడ్పీటీసీ స్థానాలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని 5 జడ్పీటీసీలకుగాను వినుకొండ, శావల్యాపురం, బొల్లాపల్లి, ఈపూరు స్థానాలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక్కచోటే ఎన్నిక జరుగుతోంది. చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో చిలకలూరిపేట, నాదెండ్ల, యడ్లపాడు జడ్పీటీసీ స్థానాలుండగా ఇవన్నీ టీడీపీ కైవసమయ్యాయి. నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో నరసరావుపేట, రొంపిచర్ల జడ్పీటీసీ స్థానాలుండగా ఆ రెండూ టీడీపీ పరమయ్యాయి. పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో మొత్తం 5 స్థానాలకు గాను పెదకూరపాడు, బెల్లంకొండ, అమరావతి, అచ్చంపేట జడ్పీటీసీలను టీడీపీ ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకుంది.
నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు నియోజకవర్గంలో మొత్తం 5 జడ్పీటీసీ స్థానాలుండగా వాటిలో ఇందుకూరుపేట, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం, కొడవలూరు స్థానాలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని శ్రీకాళహస్తి, ఏర్పేడు, సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలోని నాయుడుపేట, ఓజిలి స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోని సీతారామపురం, గూడూరు నియోజకవర్గంలో చిల్లకూరు టీడీపీ పరమయ్యాయి. చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు నియోజకవర్గంలోని 5 స్థానాలకు గాను పూతలపట్టు, యాదమరి, బంగారుపాళ్యం జడ్పీటీసీలు టీడీపీ సొంతమయ్యాయి.
నంద్యాల జిల్లాలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బనగానపల్లి నియోజకవర్గంలో మొత్తం 5 జడ్పీటీసీ స్థానాలూ టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. డోన్ నియోజకవర్గం ప్యాపిలి జడ్పీటీసీ స్థానం వైఎస్సార్సీపీకి ఏకగ్రీవమైంది. ఇదే నియోజకవర్గంలోని బేతంచర్ల, శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలోని వెలుగోడు జడ్పీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ సొంతం చేసుకుంది. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని 6 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను రాయచోటి, రామాపురం,లక్కిరెడ్డిపల్లె స్థానాలు టీడీపీ ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గంలోని 6 స్థానాలకు గాను పొన్నలూరు, మర్రిపూడి జడ్పీటీసీలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు నియోజకవర్గంలోని 3 జడ్పీటీసీ స్థానాలనూ టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది.
బాపట్ల నియోజకవర్గంలోని పిట్టలవానిపాలెం, మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలోని 6 స్థానాలకు గాను బేస్తవారిపేట, కొమరోలు టీడీపీకి, కంభం జనసేనకు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మార్కాపురం నియోజకవర్గంలోని మార్కాపురం, తర్లుపాడు, యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలోని త్రిపురాంతకం స్థానాలను టీడీపీ ఏకగ్రీవంగా సొంతం చేసుకుంది.
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