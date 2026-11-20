ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయఢంకా - 13 జిల్లాల్లో ఖాతా తెరవని వైఎస్సార్సీపీ
Alliance Wins MPP Elections : మండల పరిషత్ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. ఏకంగా 93 శాతానికి పైగా ఎంపీపీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:15 PM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి హవా కొనసాగుతోంది. జిల్లా పరిషత్ పీఠాలనే కాదు మండల పరిషత్ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష స్థానాల్లోనూ కూటమి పార్టీలు విజయఢంకా మోగించాయి. ఏకంగా 93 శాతానికి పైగా ఎంపీపీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాయి. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం అత్యల్ప స్థానాలకే పరిమితమైంది. జగన్ సొంత జిల్లా కడప సహా 13 జిల్లాల్లో కనీసం ఒక్క ఎంపీపీ పీఠం కూడా దక్కించుకోలేకపోయింది.
మండల పరిషత్ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. బుధవారం ఎన్నికలు జరిగిన వాటిలో 93.13 శాతం ఎంపీపీలు, 91.33 శాతం వైస్ ఎంపీపీ పదవులు తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీకి దక్కాయి. వైఎస్సార్సీపీ కేవలం 6.24 శాతం ఎంపీపీ పదవులకే పరిమితమైంది. ఫ్యాన్ పార్టీ 13 జిల్లాల్లో ఖాతా తెరవలేదు. ఆ పార్టీ అధినేత జగన్ సొంత జిల్లా కడప సహా ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఒక్క ఎంపీపీ పీఠం కూడా దక్కలేదు. మొత్తం 659 మండల పరిషత్లలో 626 చోట్ల అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగ్గా అందులో టీడీపీ 534, జనసేన 42, బీజేపీ ఏడు చొప్పున మండలపీఠాల్లో జెండా ఎగరేశాయి.
39 మండలాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీపీలు గెలిచారు. మండలపరిషత్ ఉపాధ్యక్ష పదవులకు 600 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించగా టీడీపీ 445, జనసేన 83, బీజేపీ 20 చోట్ల గెలుపొందాయి. 40 మండలాల్లో వైస్ ఎంపీపీ పదవులకే వైఎస్సార్సీపీ పరిమితమైంది. ఒక ఎంపీపీ, మూడు వైస్ ఎంపీపీ పదవులు సీపీఎంకి దక్కాయి. మూడుచోట్ల స్వతంత్రులు ఎంపీపీలుగా గెలవగా అందులో రెండుచోట్ల టీడీపీ రెబల్స్ ఎన్నికయ్యారు. మరో స్వతంత్ర అభ్యర్థి బీజేపీలో చేరి ఎంపీపీ అయ్యారు.
జిల్లాల వారీగా ఫలితాలను పరిశీలిస్తే :
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 30 మండలాలు ఉండగా అందులో రెండు వాయిదా పడ్డాయి. 28 చోట్ల ఎన్నిక జరగ్గా 27 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒక్క చోట బీజీపీ విజయం సాధించాయి. విజయనగరం జిల్లాలో 27 మండలాలకు గానూ 26 చోట్ల ఎన్నిక జరగ్గా 25 చోట్ల తెలుగుదేశం గెలిచింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 15 మండలాల్లో 12 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒకస్థానంలో జనసేన విజయం సాధించింది. విశాఖ జిల్లాలో నాలుగు మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా మూడు చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒకచోట జనసేన అనకాపల్లి జిల్లాలో 24 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 20 చోట్ల తెలుగుదేశం, రెండు చోట్ల జనసేన విజయం సాధించాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 11 మండలాలకు గానూ 10 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించగా మూడు చోట్ల తెలుగుదేశం గెలుపొందింది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 21 మండలాల్లో 14 చోట్ల తెలుగుదేశం, నాలుగు చోట్ల జనసేన, ఒక చోట బీజేపీ గెలిచాయి. కాకినాడ జిల్లాల్లో 19 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 14 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఐదుచోట్ల జనసేన సత్తా చాటాయి. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 19 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 12 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఏడు చోట్ల జనసేన విజయం సాధించాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 20 మండలాల్లో ఎన్నికల జరగ్గా 14 స్థానాల్లో తెలుగుదేశం, ఆరు చోట్ల జనసేన గెలుపొందాయి. ఏలూరు జిల్లాలో 27 మండలాలకు గానూ 19 స్థానాల్లో తెలుగుదేశం, జనసేన మూడు, బీజేపీ రెండు చోట్ల విజయం సాధించాయి. పోలవరం జిల్లాలో 11 మండలాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 6 చోట్ల టీడీపీ, ఒకచోట జనసేన గెలుపొందాయి.
కృష్ణా జిల్లాలో 23 స్థానాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 17 చోట్ల తెలుగుదేశం, 6 చోట్ల జనసేన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 16 మండలాల్లో మొత్తం అన్ని ఎంపీపీలను టీడీపీ సొంతం చేసుకుంది. గుంటూరు జిల్లాలో 13 మండలాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 12 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒకచోట జనసేన బాపట్ల జిల్లాలో 19 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 18 స్థానాల్లో టీడీపీ, ఒకచోట జనసేన విజయం సాధించాయి. పల్నాడు జిల్లాలో 26 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా తెలుగుదేశం క్లీన్స్వీప్ చేసింది. ప్రకాశం జిల్లాలో 26 మండలాలకు గానూ 25 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒకచోట జనసేన విజయం సాధించాయి. మార్కాపురం జిల్లాలో 17 మండలాల్లో ఎన్నికల జరగ్గా మొత్తం స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. నెల్లూరు జిల్లాలో 35 మండలాల్లో 32 చోట్ల తెలుగుదేశం, జనసేన ఒకచోట విజయం సాధించాయి.
చిత్తూరు జిల్లాలో 27 మండలాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 24 చోట్ల తెలుగుదేశం విజయం సాధించింది. తిరుపతి జిల్లాలో 30 మండలాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 27 చోట్ల టీడీపీ, ఒక చోట జనసేన గెలుపొందాయి. కడప జిల్లాలో 35మండలాల్లో ఎన్నికల జరగ్గా 31 చోట్ల తెలుగుదేశం, ఒక చోట జనసేన విజయం సాధించాయి. అన్నమయ్య జిల్లాలో 24 మండల్లాల్లో జరిగిన ఎలక్షన్లో 20 చోట్ల టీడీపీ విన్ అయ్యింది. అనంతపురం జిల్లాలో 29 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా 28 స్థానాలను తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 31 చోట్ల ఎలక్షన్ నిర్వహించగా 27 చోట్ల టీడీపీ విజయకేతనం ఎగురవేసింది. నంద్యాల జిల్లాలో 26మండలాలకు గానూ 21 చోట్ల తెలుగుదేశం విజయం సాధించింది. కర్నూలు జిల్లాలో 25 మండలాల్లో ఎన్నిక జరగ్గా 24 చోట్ల టీడీపీ విన్ అయ్యింది.
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