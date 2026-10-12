స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - సీట్ల సర్దుబాటుపై నేడు కూటమి అగ్రనేతల భేటీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటు కూటమి రాజకీయాలకు కీలకంగా మారింది. మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ ఎన్నిచోట్ల, ఎక్కడ పోటీ చేయాలన్న అంశంపై కూటమిలో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:54 AM IST
AP Alliance Meeting on Local Polls : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకం, అభ్యర్థుల ఎంపిక, క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు మూడు పార్టీల అగ్రనేతలు సిద్ధమయ్యారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ(సోమవారం) సాయంత్రం 4 గంటలకు ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ సమావేశం కానున్నారు. ఈ భేటీలో స్థానిక ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంతో పాటు సీట్ల సర్దుబాటుపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది.
ఈ నెల 14న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలకు ముందే సీట్ల పంపకంపై స్పష్టతకు రావడం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో వివాదాలు తలెత్తకుండా చూడటం కీలకంగా మారింది. అందుకే అగ్రనేతల భేటీ కేవలం సీట్ల సర్దుబాటుకే పరిమితం కాకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సమన్వయం, ఉమ్మడి కార్యాచరణకు దిశానిర్దేశం చేసే సమావేశంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని 17 నగరపాలక సంస్థల మేయర్ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ ఎన్ని చోట్ల, ఎక్కడ పోటీ చేయాలన్న అంశంపైనా కూటమి పార్టీల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. జనసేన నాలుగు మేయర్ స్థానాలు కోరుతున్నట్టు తెలిసింది. ఆ పార్టీకి విజయవాడ, మచిలీపట్నం, కాకినాడ స్థానాలు కేటాయించే అంశంపై ప్రాథమికంగా ఒక అవగాహనకు వచ్చినట్టు సమాచారం. బీజేపీకి తిరుపతి స్థానం కేటాయించడంపైనా చర్చలు జరుగుతున్నట్టు తెలిసింది.
AP Local Body Polls 2026 : పురపాలికల్లో స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు, ఆయా పార్టీలకు స్థానికంగా ఉన్న పట్టు తదితర అంశాల ఆధారంగా స్థానాల సర్దుబాటుపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఈ సాయంత్రం జరిగే అగ్రనేతల భేటీలో కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలతో పాటు జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్లు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీల సర్దుబాటుపైనా చర్చలు మరింత ముందుకి వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంది.
2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారీ విజయం సాధించిన కూటమి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ అంతకు మించిన ఫలితాలతో తమకు ప్రజాదరణ ఏ మాత్రం చెక్కుచెదరలేదన్న సంకేతం ఇవ్వాలన్న పట్టుదలతో ఉంది. పొత్తు ధర్మానికి, ఐక్యతకు ఎక్కడా విఘాతం కలగకుండా, గెలుపే ప్రాతిపదికగా సీట్ల సర్దుబాటు జరగాలన్న లక్ష్యంతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. మూడు పార్టీల ముఖ్య నాయకులతో ఏర్పడిన రాష్ట్రస్థాయి సమన్వయ కమిటీ, లోక్సభ నియోజకవర్గ స్థాయి సమన్వయ కమిటీలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఏ పార్టీకి ఎక్కడ అనుకూలమన్న దానిపై ప్రాథమిక జాబితాలు రూపొందించాయి. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబుతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమావేశమై సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చలు జరిపారు. ఆ చర్చల్లో ప్రాథమికంగా ఒక అవగాహనకు వచ్చారని ఇవాళ్టి భేటీలో మరికొంత స్పష్టత వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
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