కొలిక్కి రాని సీట్ల పంచాయితీ - చంద్రబాబుతో కూటమి నేతల కీలక భేటీ
Alliance Leaders met Chandrababu : స్థానిక పట్టణ ఎన్నికలకు రేపటి నుంచే నామినేషన్లు దాఖలు కానున్నా కూటమి సీట్ల పంచాయితీ కొలిక్కి రాకపోవడంతో సీఎం చంద్రబాబుతో కూటమి నేతలు సమావేశమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:29 PM IST
Alliance Leaders meet CM Chandrababu on Seats Adjustments : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరానికి ముహూర్తం దగ్గర పడింది. రేపటి నుంచే నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాలేదు. మేయర్ అభ్యర్థులు, వార్డు స్థానాల కేటాయింపుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ కలిసి పోటీ చేయాలని ఇప్పటికే ప్రాథమికంగా నిర్ణయించినప్పటికీ ఏ స్థానంలో ఏ పార్టీ అభ్యర్థి బరిలోకి దిగాలనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. నామినేషన్ల గడువు ముంచుకొస్తుండటంతో కూటమి నేతలు తుది కసరత్తును ముమ్మరం చేశారు.
ఈ క్రమంలో అభ్యర్థుల ఎంపిక, సీట్ల పంపకాలపై ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కూటమిన నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎంపీ లింగమనేని రమేష్తో పాటు పలువురు సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. మేయర్ పీఠాలను ఏయే పార్టీలు పంచుకోవాలి? ఏయే వార్డుల్లో ఎవరి బలం ఎంత? అన్న సమీకరణాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తున్నారు.
ఆశావహుల సంఖ్య భారీగా ఉండటంతో సీట్ల పంచాయితీ అగ్రనేతలకు తలనొప్పిగా మారింది. మిత్రపక్షాల డిమాండ్లు, క్షేత్రస్థాయిలో తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్ అంచనాల మధ్య సమతుల్యత సాధించడంపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. నామినేషన్ల గడువు సమీపిస్తుండటంతో వివాదాలకు తావులేకుండా ఈ రోజు రాత్రిలోపే అభ్యర్థుల ఎంపిక, సీట్ల పంపకాలపై తుది నిర్ణయానికి రావాలని నేతలు భావిస్తున్నారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు ఎలా ఉండబోతోంది, మేయర్ అభ్యర్థులుగా ఎవరిని ఖరారు చేయనున్నారు, అనే అంశాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.