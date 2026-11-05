జగన్ ఓటమిని తట్టుకోలేక ఎస్ఈసీ, ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారు: కూటమి నేతలు
Alliance Leaders on YSRCP Leaders : పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఎస్ఈసీ, పోలీసులు, సిబ్బంది కూటమికి మద్దతుగా వ్యవహరిస్తున్నారని జగన్ చేసిన ఆరోపణలపై కూటమి నేతలు ఘాటుగా స్పందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:49 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఘర్షణలు, అల్లర్లు, వివాదాలు, వాగ్వాదాల మధ్య ముగిసింది. మున్సిపల్ ఎన్నికలతో పోలిస్తే జిల్లా, మండల పరిషత్ ఎన్నిక్లలో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా ఓటేశారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ఆ పార్టీ అధినేత మాత్రం ఎన్నికలు జరిగిన తీరుపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్నికల్లో భారీగా రిగ్గింగ్ జరిగిందని ఎస్ఈసీ, పోలీసులు, ఎన్నికల సిబ్బంది కూటమికి మద్దతుగా వ్యవహరిస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించింది. అయితే దీనిపై కూటమి నేతలు ఘాటుగా స్పందించారు. అధికారం నుంచి ప్రజలు ఆ పార్టీని, జగన్ను గద్దెదించినా వారి తీరు మాత్రం ఏమాత్రం మారలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలానే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యవహరించిన తీరు, చేసిన దాడులపై టీడీపీ నేతలు ఎస్ఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారు.
ఎస్ఈసీకి ఫిర్యాదు : మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో జగన్ అహంకారానికి దెబ్బ తగిలిందని, పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూడా ఓటమి తప్పదని టీడీపీ సీనియర్ ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య అభిప్రాయపడ్డారు. పరిషత్ పోలింగ్ సందర్భంగా ఎస్ఈసీని కలిసిన వర్ల రామయ్య, నీలాపు విజయ్ కుమార్ పరిషత్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ దాడులపై ఎస్ఈసీకి పిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వర్ల రామయ్య మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఓటర్లకు విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంచిపెట్టారని, ఎన్నికల్లో భయోత్పాతం సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగకుండా జగన్ శతవిధాలా ప్రయత్నించారని, రాష్ట్రంలో 19 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడులపై ఎన్నికల కమిషన్కు పిర్యాదు చేశామని చెప్పారు.
గొడవలకు జగనే కారణం : పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ ప్రజలు కూటమివైపే ఉన్నారని వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలతో ఓటర్లను భయపెట్టి గెలవాలని చూస్తోందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నప్పటికీ పులివెందుల ఎర్రిపల్లిలో పెట్రోల్ బాంబులతో ఓటర్లను భయపెడుతున్నారని ఆరోపించారు. కడప, పులివెందులలో గొడవలకు జగన్ రెడ్డే కారణమని కుప్పం, పుంగనూరు, జమ్మలమడుగు, రైల్వేకోడూరు, పల్నాడులో టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులు జరిగాయని మండిపడ్డారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులు బూత్ల్లోకి వెళ్లి దౌర్జన్యాలకు పాల్పడ్డారని ధ్వజమెత్తారు.
బురదజల్లడమే జగన్ స్వభావం : ఎన్నికల్లో ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక జగన్ రెడ్డి ఆత్మస్తుతి, పరనిందకు దిగుతున్నారని ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. ఓటు వేయని ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, ప్రజాతీర్పును గౌరవించలేని వ్యక్తిగా జగన్ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని మండిపడ్డారు. ఓటు వేయని జగన్కు ఎన్నికలపై మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని స్పష్టం చేశారు. నాడు ఏకగ్రీవాలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చిన జగన్ నేడు అరాచకం జరిగిందంటూ ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని దుయ్యబట్టారు. అసెంబ్లీకి రాకుండా బెంగళూరు నుంచి వచ్చి బురదజల్లడమే జగన్ స్వభావమని, ప్రజాతీర్పును గౌరవించడం ఆయన డీఎన్ఏలోనే లేదని ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర విమర్శించారు. స్థానిక ఎన్నికలు జరగకుండా అనేక రకాలుగా ప్రయత్నించారని రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఎలాగైనా అడ్డుపడాలని జగన్ చూశారని విమర్శించారు. ఓటమిని తట్టుకోలేక ఎస్ఈసీ, ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని అన్నారు. జగన్కు ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం లేదని అందుకే ఓటు వేయలేదని చెప్పారు. పులివెందులలో దౌర్జన్యాలు చేసి ఎప్పుడూ గెలిచేవారని ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా ఓటు వేశామని పులివెందుల ప్రజలు అంటున్నారని వివరించారు.
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