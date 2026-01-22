పొర్లు దండాలు పెట్టినా ప్రజలు నమ్మరు - జగన్పై విరుచుకుపడ్డ కూటమి నేతలు
జగన్ హడావిడి పాదయాత్ర తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమేనన్న కూటమి నేతలు - జగన్ ప్రయత్నాలన్నీ అధికారం అనే కుర్చీ కోసమే తప్ప ప్రజల కోసం కాదని వెల్లడి
Published : January 22, 2026 at 3:18 PM IST
Alliance Leaders Fire On Ys Jagan : 2029 ఎన్నికలకు ముందు జగన్ తలపెట్టిన ప్రతిపాదిత హడావిడి పాదయాత్ర తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమేనని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు దుయ్యబట్టారు. తన ప్రయత్నాలన్నీ అధికారం అనే కుర్చీ కోసమే తప్ప ప్రజల కోసం కాదని అన్నారు. ఒకసారి ఇచ్చిన అధికార పీఠంతో రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసి, 20 సంవత్సరాలు వెనక్కి నెట్టాడని మండిపడ్డారు. దీంతో రాష్ట్రం అవినీతి, దోపిడీ, వ్యవస్థీకృత నేరాలు, శాంతిభద్రతల లోపంతో నిండిపోయిందని అన్నారు. ప్రతిపాదిత పాదయాత్ర ద్వారా రెండవ అవకాశం కోరడం రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తంగా మారుస్తుందని తెలిపారు.
ప్రజలు ఇక ఎప్పటికీ జగన్ను నమ్మరని యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు. 2019-24 మధ్య సున్నా అభివృద్ధి, పేదరికం, అసమానతలు పెరగడం, శాంతిభద్రతల వైఫల్యం, ఆకాశాన్నంటిన ధరలు వంటి గొప్ప వైఫల్యాలు కనిపించాయన్నారు. రాష్ట్రం దేశంలోనే ఆర్థిక సంక్షోభ కేంద్రంగా మారిందన్నారు. జగన్ ప్రవర్తన హిట్లర్, తుగ్లక్, రోమన్ సామ్రాజ్యపు కాలిగుల, ఇటలీకి చెందిన ముస్సోలినీ వారిలా ఉంటుందని విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యం పేరుతో అతని నియంతృత్వ ఫ్యాక్షనిస్ట్ స్వభావం మళ్లీ బయటపడుతోందని యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు.
జగన్ రెడ్డికి కచ్చితంగా క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే : క్యారెక్టర్ లేని జగన్ క్రెడిట్ గురించి మాట్లాడటం విడ్డూరమని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ విమర్శించారు. అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో ఏం చేశాడని క్రెడిట్ ఇవ్వాలని ఆయన మండిపడ్డారు. రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేయడంలోనే జగన్ క్రెడిట్ ఉందని అన్నారు. విద్యుత్ శాఖను సర్వనాశనం చేసినందుకు జగన్ రెడ్డికి కచ్చితంగా క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందేనన్నారు.
రూ.30 వేల కోట్ల భారాన్ని ప్రజలపై వేసినందుకు, 9 సార్లు విద్యుత్ చార్జీలు పెంచినందుకు, పీపీఏలను రద్దు చేసినందుకు కచ్చితంగా క్రెడిట్ ఇవ్వాలని అన్నారు. మళ్లీ ఏ మొహం పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నావని మంత్రి మండిపడ్డారు. జగనే ఉండి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుల కుప్పగా మారటంతో పాటు, విద్యుత్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయ్యేదన్నారు. రాష్ట్రాన్ని చోరీ చేసిన జగన్, క్రెడిట్ చోరీ గురించి మాట్లాడుతుంటే జనం నవ్వుకుంటున్నారని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు.
పొర్లు దండాలు చేసినా ప్రజలు నమ్మరు : జగన్ పాదయాత్ర కాదు పొర్లు దండాల యాత్ర చేసినా ప్రజలు నమ్మరని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ, మండలి చీఫ్ విప్ పంచుమర్తి అనురాధ వ్యాఖ్యానించారు. నాటి వైఎస్సార్సీపీ అరాచకపాలనను తలచుకుంటేనే ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారని ఆమె అన్నారు. గత ఐదేళ్లు సహజ వనరులన్నీ దోచుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాష్ట్రాన్ని రాబందుల్లా పీక్కుతిన్నారని మండిపడ్డారు.
ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిన జగన్ ఏ మొహం పెట్టుకుని ప్రజల్లో వెళ్తారని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజలు కూటమి సుస్థిర పాలనను కోరుకుంటున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని చోరీ చేసిన జగన్ క్రెడిట్ చోరీ గురించి మాట్లాడడం సిగ్గుచేటని పంచుమర్తి అనురాధ అన్నారు.
