'జగన్ ప్రజాసేవకు పనికిరారు - తుపాను మానవ సృష్టి అనటం హాస్యాస్పదం'
రాష్ట్రంలో విధ్వంసం జరిగితే చూసి ఆనందించాలన్నదే జగన్ పంథా - మొంథా తుఫాన్ను ప్రభుత్వం సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నాడన్న కూటమి నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 10:01 PM IST
Alliance Leaders Fire on YS Jagan : తుపాను విషయంలో రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుందంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలను రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేష్ ఖండించారు. తుఫాన్ బాధిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ మంత్రి విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఐదేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి తుపాన్ వచ్చి రాష్ట్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంటే బెంగళూరులో తలదాచుకున్నారని విమర్శించారు. తుపాన్ వచ్చి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఆ పార్టీ నాయకులు వచ్చి రైతులకు నష్టం జరుగుతుందని విమర్శలు చేయడం హాస్యాస్పదమన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ధాన్యం సేకరించి రైతులకు బకాయి పెడితే 1600 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు చెల్లించిన ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని చెప్పారు. ధాన్యం సేకరిస్తే గతంలో ఎన్ని రోజులకు డబ్బులు చెల్లిస్తారో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ధాన్యం సేకరించిన 48 గంటల్లోనే సొమ్ములు చెల్లిస్తున్నారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల మధ్యకు వెళ్తే పరదాలు కట్టుకుని వెళ్లారని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తుపాను వచ్చిన వెంటనే క్షేత్రస్థాయిలో పంట పొలాలను పరిశీలించి రైతులు బాధలను తెలుసుకున్నారని వెల్లడించారు. తుపాన్ సమయాల్లో ప్రజలను రైతులను ఆదుకునే ఏకైక ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
జగన్ ప్రజా సేవకు పనికిరారు : ప్రకృతి విపత్తుల నేపథ్యంలో ప్రజలు ఆందోళనలో ఉన్న, కనీసం పరామర్శకు రాని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజా సేవకు పనికిరారని హౌసింగ్, సమాచార శాఖ మంత్రి పార్థసారథి విమర్శించారు. తుపాన్ సమయంలో ప్రజలకు అండగా ఉండాల్సిన జగన్ బెంగళూరు దాటలేదని మంత్రి నెల్లూరులో దుయ్యబట్టారు. ప్రజల బాధలు తెలుసుకోకుండా కనీసం రైతులను పరామర్శించకుండా నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటం సరికాదన్నారు. అధికారంలో ఉండగా రైతులను పట్టించుకోని జగన్, ఇప్పుడు మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం మొంథా తీవ్ర తుపాన్ను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొందని, ముందస్తు జాగ్రత్తలతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత మేర తగ్గించామని తెలిపారు. ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేసేలా మెసేజ్లు పంపించి, అండగా నిలిచామన్నారు. తుపాన్లో వ్యవసాయానికి రూ. 829 కోట్లు, హార్టికల్చర్కు రూ. 518 కోట్లు, చేపల చెరువులకు అపార నష్టం వాటిలో ప్రాథమిక అంచనాలు వేశామన్నారు. నష్టపోయిన రైతులను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ప్రకటించారు. జగన్ హయాంలో నిర్మించిన ఇళ్లను నిబంధనల ప్రకారం పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణంలో జరిగిన అక్రమాలపై విజిలెన్స్ విచారణ పూర్తయిందని వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
జగన్ మానసిక స్థితిని ప్రజలు అర్ధం చేసుకోవాలి : తుపాన్ కూడా మానవ తప్పిదం అంటున్న జగన్ మానసిక స్థితిని ప్రజలు అర్ధం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు ధ్వజమెత్తారు. మొంథా తుపాను వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గిందనే బాధలో జగన్ ఉన్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తుపాన్ వల్ల ప్రజల ప్రాణాలు పోయి శవ రాజకీయాలు చేసి ఉంటే జగన్ తృప్తి పడేవాడని జీవీ ఆరోపించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో తుపాన్ను మానవ తప్పిదం అంటున్న జగన్ మతి భ్రమించిందని ప్రజలంటున్నారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో విపత్తులు వస్తే ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసిన సందర్భం ఒక్కటైనా ఉందా అని నిలదీశారు. రైతు పరామర్శకు రెడ్ కార్పెట్ వేయించుకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రిగా జగన్నే చూశామన్నారు. తుపాను వల్ల పంట నష్టపోయిన ప్రతీ రైతును కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
జగన్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ లబ్ది కోసమే: తుపాను వల్ల అనుకున్న విధ్వంసం జరగలేదన్న బాధ జగన్లో ఉందని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో విధ్వంసం జరిగితే చూసి ఆనందించాలన్నదే జగన్ పంథా అని దుయ్యబట్టారు. ఆపద సమయంలో ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మధ్య వారధిగా ఉండాల్సిన జగన్ లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మొంథా తుఫాన్ను ప్రభుత్వం సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారని దుయ్యబట్టారు. జగన్ చేసే వ్యాఖ్యలు రాజకీయ లబ్ది కోసమేనని ఆక్షేపించారు. ఇన్సూరెన్స్ కట్టకుండా పంట బీమా చెల్లించామని జగన్లా కూటమి ప్రభుత్వం అసత్యాలు చెప్పదని గుర్తు చేశారు. బెంగుళూరు ప్యాలెస్లో కూర్చుని జగన్ చేసే వ్యాఖ్యలను ఎవరూ నమ్మరన్న ధూళిపాళ్ల, పంట నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
బెంగుళూరులో ఆస్తులు రక్షించకోవడానికే: తుపానును మానవ సృష్టి అని జగన్ అనటం హాస్యాస్పదమని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు విమర్శించారు. ప్రకృతి కోపానికి సంకేతాలైన విపత్తులను మనుషులు సృష్టించలేరనే విషయాన్ని జగన్ గ్రహించాలని హితవు పలికారు. 2024 ఎన్నికల్లో కూటమి సృష్టించిన “రాజకీయ తుపాను” జగన్, ఆయన పార్టీని పూర్తిగా చెరిపేసిందని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ ఎప్పుడూ ప్రకృతి విపత్తుల ప్రాంతాలను సందర్శించలేదని మండిపడ్డారు. బెంగుళూరులో ఆస్తులు రక్షించకోవడానికే పరితపించే జగన్కు ప్రజల సమస్యలు పట్టవన్నారు. వైఎ్సస్సార్సీపీ చేపట్టిన "కోటి సంతకాల యజ్ఞం" ప్రజల మద్దతు లేకుండా కేవలం నకిలీ సంతకాలతో నడుస్తోందని ఎద్దేవా చేసారు.
