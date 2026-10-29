చొక్కా మడిచి సవాలు చేసిన జగన్కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలి: కూటమి నేతలు
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ హింస చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు. చొక్కా మడిచి సవాలు చేసిన జగన్కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలని అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:17 AM IST
Alliance Leaders Comments on Jagan Regarding Local Body Elections : స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ హింస చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని కూటమి నేతలు ధ్వజమెత్తారు. మీడియా సమావేశంలో చొక్కా మడిచి సవాలు చేసిన జగన్కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలని అన్నారు.
సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ 12 వార్డులో పోటీ చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి భర్త మంత్రి సవిత సమక్షంలో టీడీపీలో చేరారు. పుర పోరులో కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేస్తుందని సవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జగన్ను ప్రజలే కాదు చివరికి వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సైతం నమ్మడం లేదని, అందుకే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గొడ్డలి పార్టీ తరఫున నామినేషన్లు వేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీని 11 సీట్లకే పరిమితం చేసి జగన్కు గుణపాఠం చెప్పినా ఆయన తీరు మారడం లేదని మండిపడ్డారు. చొక్కా మడత పెడితే అంటూ ప్రజలను, అధికారులను భయపెడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
పులివెందులలో ఓటమి ఎదురైనా జగన్ అహంకారం తగ్గకుండా వీధి రౌడీలా మాట్లాడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే యరపతినేని శ్రీనివాసరావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఆయన వైఖరిలో మార్పు రాలేదని మండిపడ్డారు. కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపేందుకే ‘జగన్ 2.0’ అంటూ పగటి కలలు కంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. సొంత నియోజకవర్గం పులివెందులలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోయిందని విమర్శించారు. ఏకగ్రీవాలు జరిగితే టికెట్లు ఇవ్వనని చెప్పిన జగన్ తన సొంత ఇలాకాలోనే క్లీన్స్వీప్ సాధించలేకపోతే ఏం సమాధానం చెబుతారని ప్రశ్నించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సాధిస్తున్న విజయాలే 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు బలమైన పునాది అని స్పష్టం చేశారు.
చంపాలని చూసినా భయపడేది లేదు : పులివెందుల పూలంగళ్ల సెంటర్లో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి, టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి పాల్గొని జగన్ చేసిన హింసాత్మక వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టారు. నన్ను వేధించి చంపాలని చూసిన జగన్కు భయపడేది లేదని టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి అన్నారు. ఎన్నికల్లో పులివెందుల ప్రజలు జగన్ను భయపెట్టారని గుర్తుచేశారు. నామినేషన్లు ఏకగ్రీవాలు కావటం ఇదేం మొదటి సారి కాదని జగన్ హయాంలోనూ ఏకగ్రీవాలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. టీడీపీ వారు నామినేషన్లు వేయటాన్ని ఓర్చుకోలేక దాడులకు పాల్పడ్డారని ఎంపీగా ఉన్న అవినాష్ బాధ్యతారహిత్యంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు.
కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం జగన్ స్థాయికి తగదని జనసేన ఇన్ఛార్జీ కిరణ్రాయల్ అన్నారు. చొక్కాలు మడవడం, కాలర్లు ఎగరేయడం వల్ల ఎన్నికల్లో గెలవలేరని అన్నారు. గతంలో టీడీపీ, జనసేన కార్యకర్తలను పోలింగ్ బూత్లలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న తీరును గుర్తు చేశారు. ప్రజల వ్యతిరేకత వల్లే గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 11 సీట్లకు పరిమితమైందన్నారు. పవన్ కల్యాణ్పై విమర్శలు చేసే ముందు జగన్, పేర్ని నాని ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలన్నారు. పవన్ కార్యాలయంలో 80–85 శాతం మంది జీతాలు తీసుకోకుండా పనిచేస్తున్నారని జనసేన తరఫున 3 వేల మందికి పైగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారన్నారు.
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