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బాలినేని-దామచర్ల మాటల యుద్ధం - సంయమనం పాటించాలని ఇరుపార్టీల హైకమాండ్​ ఆదేశం

బాలినేని జనసేనలో లేకుంటే జైలుకు వెళ్లేవారన్న దామచర్ల - లోపల వేయిస్తే మాకు చేతకాదా అన్న బాలినేని - మాటల యుద్ధం తీవ్రస్థాయికి చేరడంతో టీడీపీ-జనసేన నేతల ఫోకస్​

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 4:42 PM IST

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High Command Focus on Balineni-Damacharla War: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ మధ్య మాటల యుధ్ధం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి హైకమాండ్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరు వర్గాల వ్యాఖ్యలు కూటమికి నష్టం కలిగించేలా ఉండటంతో కూటమి పక్షాల సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, జనసేన నేతలు నాదెండ్ల మనోహర్, పి. హరిప్రసాద్ పాల్గొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

నాయకులకు ఏవైనా ఆరోపణలు లేదా అభ్యంతరాలు ఉంటే ప్రత్యక్ష విమర్శలకు దిగకుండా పార్టీ అధినాయకత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలని కమిటీ స్పష్టం చేసింది. వివాదాలు తీవ్రతరం కాకుండా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్వయంగా దామచర్ల జనార్దన్‌కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడగా, జనసేన అగ్రనేతలు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి ఫోన్ చేసి సంయమనం పాటించాలని ఆదేశించారు. కూటమి ఐక్యత దెబ్బతినేలా వ్యవహరించవద్దని, భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వివాదాలు పునరావృతం కాకూడదని ఇరువురు నేతలను హైకమాండ్ గట్టిగా చెప్పింది.

బాలినేని వైఎస్సార్సీపీకి పని చేస్తున్నారు : మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి జనసేన పార్టీని అడ్డం పెట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లకు పని చేస్తున్నారని, కూటమిలో విభేదాలు సృష్టించేందుకే చూస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్‌ పేర్కొన్నారు. స్థానిక గుంటూరు రోడ్డులోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి బాలినేని వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. ‘బాలినేని చేసిన తప్పులు ముద్రిస్తే కరపత్రాలే కాదు, పుస్తకాలు సరిపోవు. అమావాస్య, పౌర్ణమికి ఓసారి ఒంగోలు వస్తారు. నాపై వ్యక్తిగతంగా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడతారు. కూటమిలో ఉన్నారని మౌనంగా ఉంటున్నా. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నాపై 79 అక్రమ కేసులు బనాయించారు.

జనసేనలోకి వెళ్లకుండా ఉంటే అతను చేసిన పాపాలకు జైలుకు వెళ్లేవారు. బాలినేని కుమారుడు విద్యార్థులకు గంజాయి అలవాటు చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో చేసినట్లుగా కూటమి ప్రభుత్వంలో రౌడీయిజం చేయాలంటే కుదరదు. ఒంగోలులోనే ఉండాలని వెయ్యి సార్లు చెప్పా. రెండు నెలలకోసారి వచ్చి నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో బారు షాపులు సిండికేట్‌ చేసి బాలినేని, ఆయన కుమారుడు రూ.కోట్లు వసూలు చేశారు. ఆ అక్రమాలపై కాణిపాకంలో ప్రమాణం చేసేందుకు వస్తా, మీరు వస్తారా?’ అని ఎమ్మెల్యే జనార్దన్‌ సవాల్‌ విసిరారు.

మాకు చేతకాదా? : ఎమ్మెల్యే దామచర్లపై అవినీతి ఆరోపణలపై మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి మరోసారి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. జనసేనలో చేరి ఉండకపోతే నన్ను లోపల వేయించేవాడినని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్ధన్ అన్నాడు. దామచర్ల లోపల వేయిస్తే మాకు చేతకాదా అని బాలినేని విమర్శించారు. నాపై, దామచర్లపై సీఎం చంద్రబాబుతో విచారణ జరిపించాలని సవాల్ విసిరారు. కేసులు పెట్టి నా అనుచరులను వేధిస్తున్నాడని ఆరోపించారు. ఒంగోలు మున్సిపాలిటీలో 8.5 కోట్లు డబ్బులు మిస్ అయ్యాయాని, ఆ డబ్బులు ఏమయ్యాయో జనార్ధన్ చెప్పాలని అన్నారు.

జనార్దన్​పై చేసిన ఆరోపణలకు కాణిపాకంలో ఒట్టేసేందుకు నేను సిద్ధం. దమ్ముంటే జనార్ధన్ కాణిపాకం రావాలన్నారు. జనార్దన్ సెటిల్​మెంట్లు చేస్తున్నాడనీ ఆరోపించారు. ఇసుక, మద్యం వ్యాపారాలతో దామచర్లకు సంబంధాలు లేవా? చంద్రబాబు ఉచిత ఇసుక ఇస్తున్నామని చెప్తుంటే ఒంగోలులో ఇసుక ఐదు వేలు అమ్మడం ఏంటి అని ఎద్దేవా చేశారు. ఒంగోలులో ఇసుక ధరలపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించాలని చెప్పారు. జనసేన లేకపోతే ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే గెలిచేవాడా అన్నారు. ఇండిపెండెంట్​గా పోటీకి నేను సిద్ధం ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్ధన్ సిద్దమా అని బాలినేని సవాల్ విసిరారు.

బాలినేని-దామచర్ల పరస్పర సవాళ్ల నేపథ్యంలో కూటమి హైకమాండ్​ స్పందించి వాళ్లతో ఫోన్లలో మాట్లాడారు. ఇద్దరూ సంయమనం పాటించాలని సూచించారు. భవిష్యత్​లో ఇలాంటివి పునరావృతం కావద్దని హెచ్చరించారు.

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TAGGED:

BALINENI VS DAMACHARLA 2026
DAMACHARLA COMMENTS ON BALINENI
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TDP JANASENA FIRE

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