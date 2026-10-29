ఏకగ్రీవాల్లో కూటమి జోరు - కంచుకోటలుగా భావించే ప్రాంతాల్లోనూ పట్టు కోల్పోతున్నYSRCP
Local Body Elections: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకగ్రీవమైన ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో దాదాపు 95 శాతం కూటమి ఖాతాలోకే చేరడం రాజకీయంగా ఆసక్తి రేపుతోంది. ఏకగ్రీవాలతోనే 130 మండల పరిషత్లు కూటమి వశం కానున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:52 AM IST
Alliance Unanimously Elected Majority Seats in Local Body Elections: స్థానిక సమరంలో ఏకగ్రీవాల జోరు కొనసాగుతోంది. కూటమి ఖాతాలో భారీగా ఎంపీటీసీ స్థానాలు చేరుతున్నాయి. ప్రత్యర్థులకు అందనంత దూరంలో కూటమి అభ్యర్థులు విజయబావుటాలు ఎగురవేశారు. తమ కంచుకోటలుగా భావించే ప్రాంతాల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ పట్టు కోల్పోతున్న పరిస్థితి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకగ్రీవమైన ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో దాదాపు 95 శాతం కూటమి ఖాతాలోకే చేరడం రాజకీయంగా ఆసక్తి రేపుతోంది. ఏకగ్రీవాలతోనే 130 మండల పరిషత్లు కూటమి వశం కానున్నాయి.
ఎన్నికలు జరిగినా ఏకపక్షంగా విజయం: రాష్ట్రంలో 9,829 ఎంపీటీసీలకు గాను 1,985 స్థానాలు ఏకగ్రీవమైనట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం బుధవారం రాత్రి అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే చివరి నిమిషంలో నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకోలేని డమ్మీ అభ్యర్థులు, పోలింగ్ ఏజెంట్లుగా ఎక్కువ మందికి అవకాశం కల్పించేందుకు పార్టీలే నామినేషన్లు వేయించటం, తదితర కారణాలతో విత్డ్రా చేసుకోకుండా పోటీలో ఉండిపోయినవి మరో 58 స్థానాలు ఉన్నాయి. అక్కడ సాంకేతికంగా ఎన్నికలు జరిగినా ఏకపక్షంగా విజయం సాధించవచ్చని ప్రధాన పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 2,043 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వీటిలో 1,934 కూటమి వశమయ్యాయి.
టీడీపీకి 1,781, జనసేనకు 101, బీజేపీకు 52 స్థానాలు దక్కాయి. వైఎస్సార్సీపీకి 93 స్థానాలు, ఇతరులు 16 చోట్ల ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గం పులివెందులలోని 7 మండలాల పరిధిలో 65 ఎంపీటీసీలకు 64 స్థానాలను కూటమి ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రాతినిథ్యం వహించే పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో 69 ఎంపీటీసీలకు 44 కూటమి పరమయ్యాయి. రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 67 ఎంపీటీసీలకు 65 స్థానాలు కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
కూటమి కైవసం: పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల, నరసరావుపేట, పెదకూరపాడు, గురజాల నియోజకవర్గాల్లోని 100 శాతం ఎంపీటీసీ స్థానాలూ కూటమి సొంతమయ్యాయి. చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో ఒక్కటి మినహా మిగతా ఎంపీటీసీ స్థానాలన్నింటినీ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. వినుకొండ నియోజకవర్గంలో 71 ఎంపీటీసీలకు 67 స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో 64 ఎంపీటీసీలకు 53, నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలోని 5 మండలాల పరిధిలో 67 ఎంపీటీసీలకు 30 స్థానాలు కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. జిల్లాల వారీ చూస్తే జగన్మోహన్రెడ్డి సొంత జిల్లా కడపలో 413 ఎంపీటీసీలు ఉండగా 338 స్థానాలు కూటమికి ఏకగ్రీవంగా దక్కాయి.
టీడీపీ 300, జనసేన-13, బీజేపీకి 25 లభించాయి. వైఎస్సార్సీపీ 9 స్థానాల్లోనే ఏకగ్రీవంగా గెలుపొందింది. పల్నాడు జిల్లాలో 419 ఎంపీటీసీలకు 382 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వీటిలో 5 మినహా మిగతావన్నీ కూటమికే దక్కాయి. అలాగే జిల్లాలో 28 ఎంపీపీ పదవులు ఉండగా 26 ఎంపీపీ పదవులు కూటమి ఖాతాలోకి చేరాయి. వాటిని అధికారికంగా ప్రకటించడమే తరువాయి. గురజాల, మాచర్ల, పెదకూరపాడు, నరసరావుపేట, వినుకొండ, చిలకలూరిపేటలో ఎంపీపీ పదవులన్నీ కూటమి అభ్యర్థులు దక్కించుకోనున్నారు. సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో సత్తెనపల్లి, ముప్పాళ్లలో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఫలితాలు తేలనున్నాయి. మార్కాపురం జిల్లాలో 274 స్థానాలకు 217 ఏకగ్రీవంగా కాగా అందులో 212 టీడీపీకి, 4 జనసేనకు లభించాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ 93 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమవగా అందులో 69 స్థానాలు కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లోనివే. బనగానపల్లె, డోన్, మంత్రాలయం, పత్తికొండ నియోజకవర్గాల పరిధిలో పలు ఎంపీటీసీ స్థానాల్ని టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కలిసి ఏకగ్రీవం చేసుకున్నాయి. మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కోసిగి మండలంలో 20 ఎంపీటీసీలకు టీడీపీ-12, వైఎస్సార్సీపీ-7, బీజేపీ-1 చొప్పున పంచుకున్నాయి. పత్తికొండ నియోజకవర్గంలోని పత్తికొండ మండలంలో 13 స్థానాలకు 12 ఏకగ్రీవమవగా టీడీపీకి 9, వైఎస్సార్సీపీకి 3 దక్కాయి. వెల్దుర్తి మండలంలో 17 స్థానాలకు 15 ఏకగ్రీవమవగా టీడీపీ-11, వైఎస్సార్సీపీ-4 పంచుకున్నాయి.
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