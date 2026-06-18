రణస్థలం భూ వివాదం - ఎచ్చెర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యేపై బాధితుల ఆరోపణలు
భూ వివాదంలో ఎచ్చెర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యేపై బాధితుల ఆరోపణలు - రూ.5 కోట్లు తీసుకుని భూమి ఇవ్వకుండా అన్యాయం చేశారని ఆవేదన - భూమిలోకి వస్తే చంపేస్తామంటూ రౌడీలతో బెదిరిస్తున్నారని కన్నీటి పర్యంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 1:17 PM IST
YSRCP Leader Gorle Kiran Kumar Accused of Land scam : శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలంలో భారీ భూ వివాదం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎచ్చెర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత గొర్లె కిరణ్ కుమార్ తమను మోసం చేశారంటూ రణస్థలానికి చెందిన రౌతు అప్పలనాయుడు, నాగమణి దంపతులు ఆరోపిస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయలు తీసుకుని భూమి ఇవ్వకుండా, రౌడీ మూకలతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఈ ఆరోపణలను మాజీ ఎమ్మెల్యే తీవ్రంగా ఖండించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలం తిరుపతిపాలెంలోని సర్వే నంబర్ 120 లో గొర్లె కిరణ్ కుమార్ భార్య, వారి బంధువుల పేరిట ఉన్న 21 ఎకరాల భూమి ఇప్పుడు వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఈ భూమిని కొనుగోలు చేసేందుకు 2022లో ఎకరా రూ.93 లక్షల చొప్పున రౌతు అప్పలనాయుడు దంపతులు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటివరకు రూ.5 కోట్లు చెల్లించినట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు. అయితే, అప్పట్లో అప్పు ఇచ్చిన వారి ఒత్తిడి కారణంగా కేవలం 3 ఎకరాలకు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేశారని, మిగిలిన 18 ఎకరాల ప్రక్రియను నిలిపివేశారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆరోపణలు అవాస్తవం: ఇదే భూమికి సంబంధించి 2024లో మరో పరిణామం జరిగినట్లు బాధితులు చెప్పారు. 14 ఎకరాలను ఓ ప్రైవేట్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థతో కలిసి వెంచర్ వేసేందుకు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. అందుకోసం రూ.70 లక్షలు, అలాగే వైఎస్సార్సీపీ నేత అవసరాల కోసం మరో కోటి రూపాయలు చెల్లించామన్నారు. 2022 నాటి ఒప్పంద కాలపరిమితి ముగిసిపోవడంతో తొలి విడతలో మిగిలిన రూ.2.21 కోట్లకు తోడు, 2024లో ఇచ్చిన రూ.30 లక్షలు కలిపి మొత్తం రూ.2.51 కోట్లు తమకు రావాల్సి ఉందని బాధితులు లెక్కలు చెబుతున్నారు.
"మాజీ ఎమ్మెల్యే దగ్గర 21 ఎకరా అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాను. మొదట రూ.5 కోట్లు ఇచ్చాను. వేరే వాళ్ల దగ్గర డబ్బులు తెచ్చాను వాళ్ల పేరు మీద 3 ఎకరాలు రాయమంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. 14 ఎకరాలు ఓ కంపెనీకి డెవలప్ అగ్రిమెంట్ అయింది. ఇంకా 4 ఎకరాలు ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెళితే చేయనని, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు. నా వద్ద నుంచి డబ్బులు, సంబంధిత పేపర్లు తీసుకుని నన్ను కొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. నన్ను పలు రకాలుగా దూషించారు. నాకు మొత్తం రూ.3 కోట్ల 10 లక్షలు ఇవ్వాలి." - అప్పలనాయుడు, బాధితుడు
"21 ఎకరాలు మేము 2021లో రిజిస్ట్రేషన్ చేశాం. అప్పుడు 3 ఎకరాలకు అతను ఇచ్చిన అమౌంట్కు రిజిస్ట్రేషన్ చేశాం. ఆ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఇంకో డెవలపర్ని హైదరాబాద్ అతను తీసుకువచ్చారు. మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. అప్పలనాయుడు అనే వ్యక్తికి రూపాయి కూడా బాకీలేము." - గొర్లె కిరణ్కుమార్, ఎచ్చెర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే
ఆ మొత్తానికి సరిపడా మిగిలిన 4 ఎకరాల భూమిని తీసుకోమన్నారని కానీ నేడు అటు భూమీ ఇవ్వక, ఇటు సొమ్మూ తిరిగివ్వకుండా వేధిస్తున్నారని బాధితులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. బాధితుల ఆరోపణలపై ఎచ్చెర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే గొర్లె కిరణ్ కుమార్ స్పందించారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలని కొట్టిపారేశారు.
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