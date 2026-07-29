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'భర్త జోక్యం వద్దు-చంద్రబాబు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు' - ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియతో పల్లా

ఆళ్లగడ్డలో జరిగిన ఘటనలు, అందిన ఫిర్యాదులపై పిలిచిన అధిష్ఠానం - అహోబిలం ఘటనలో చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారన్న పల్లా శ్రీనివాస్‌- పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటితే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం

Allagadda MLA Bhuma Akhila Priya Met Palla Srinivasa Rao
Allagadda MLA Bhuma Akhila Priya Met Palla Srinivasa Rao (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:21 PM IST

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Allagadda MLA Bhuma Akhila Priya Met Palla Srinivasa Rao: ఆళ్లగడ్డ రాజకీయాంశాలు, అహోబిలం దేవాలయ టెండర్ల వివాదంపై టీడీపీ అధిష్టానం తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు మంగళగిరిలోని కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.

టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌తో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ సమావేశమయ్యారు. ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు, అందిన ఫిర్యాదులపై అఖిలప్రియ వివరణను పార్టీ అధిష్ఠానం కోరిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి ఆమె వచ్చారు.

భర్త జోక్యం వద్దు: అహోబిలం ఆలయంలో తలనీలాల కాంట్రాక్ట్‌ వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే జోక్యం చేసుకోవడం వివాదానికి కారణమైంది. ఈ అంశంలో పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని అఖిలప్రియకు పల్లా శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటితే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆమె భర్త జోక్యం చేసుకోవద్దని అధినేత ఆదేశంగా అఖిలప్రియకు పల్లా చెప్పారు.

భార్గవ్ రామ్ జోక్యం వల్ల స్థానిక కూటమి నేతలతో (ముఖ్యంగా జనసేన, బీజేపీ నాయకులతో) విభేదాలు వస్తున్నాయని, ఇది పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తోందని చంద్రబాబు నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యేగా కేవలం అఖిలప్రియ మాత్రమే బాధ్యతలు చూసుకోవాలని, భర్త జోక్యం ఎంతమాత్రం ఉండటానికి వీల్లేదని కరాఖండిగా తేల్చిచెప్పారు.

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