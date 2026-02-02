ETV Bharat / politics

'తెలంగాణకు ఇంత అన్యాయమా' : కేంద్ర బడ్జెట్‌పై భగ్గుమన్న పార్టీలు

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్‌పై రాష్ట్రంలో వ్యతిరేకత - రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కేంద్రమంత్రులు, కమలం ఎంపీలు సమాధానం చెప్పాలన్న కాంగ్రెస్ - పుష్కరకాలంగా రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతోందన్న బీఆర్​ఎస్

Telangana
Political Parties Reaction on Union Budget (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 8:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Political Parties Reaction on Union Budget : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌పై రాష్ట్రంలో బీజేపీ మినహా రాజకీయ పార్టీలన్నీ భగ్గుమన్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులు, కమలం ఎంపీలు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశాయి. నిధుల కేటాయింపులో రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని అధికార కాంగ్రెస్‌ ధ్వజమెత్తింది. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఎన్నోమార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయడం, పుష్కరకాలంగా సాగుతోందని బీఆర్​ఎస్​ విమర్శించింది.

కేంద్ర బడ్జెట్‌ కేటాయింపుల్లో రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని మంత్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రానికి నిధుల కేటాయింపు చూసి నిరాశకు గురయ్యామని ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పెదవి విరిచారు. ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్లు, మూసీ ప్రక్షాళన సహా కీలక ప్రాజెక్టుల విషయంలో తెలంగాణకు అన్యాయం చేశారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా రాష్ట్రం విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ విడుదల చేశామని, అందుకు అనుగుణంగా నిధుల ఊసే లేదని భట్టి అసంతృప్తి వెలిబుచ్చారు. ఆరెంజ్ ఎకానమీలోనూ హైదరాబాద్‌ను చిన్న చూపు చూశారని భట్టి ఆక్షేపించారు. రీజినల్ మెడికల్ హబ్ అని బడ్జెట్‌లో ప్రస్తావించినా రాష్ట్రానికి చోటు లేదన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎంపీలంతా కలిసి రావాలన్న ఉపముఖ్యమంత్రి, మరోమారు ప్రధాని, కేంద్రమంత్రి నిర్మలమ్మను కలుస్తామని చెప్పారు.

'తెలంగాణకు ఇంత అన్యాయమా' : కేంద్ర బడ్జెట్‌పై భగ్గుమన్న పార్టీలు (ETV)

రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా కేంద్ర బడ్జెట్ : ఎన్నోమార్లు ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రిని కలిసినా రాష్ట్రానికి కేటాయింపులు లేవని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఉందని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు విమర్శించారు. రాష్ట్రాల ఆర్థిక స్వావలంబన లేనిదే దేశాభివృద్ధి సాధ్యం కాదన్న రాజ్యాంగ మూల సూత్రాన్నే విస్మరించారని ధ్వజమెత్తారు. జీడీపీలో 5 శాతానికి పైగా వాటా కలిగి ఉన్న తెలంగాణ, బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఒక్కసారి సైతం రాకపోవడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కేంద్ర బడ్జెట్​లో రాష్ట్రానికి బీజేపీ సర్కార్‌ మరోసారి మొండి చెయ్యి చూపిందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ దుయ్యబట్టారు.

రాష్ట్రానికి దక్కింది గుండు సున్నానే : కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌ రాష్ట్రంపై కొనసాగుతున్న నిర్లక్ష్యానికి మరో స్పష్టమైన నిదర్శనమని బీఆర్​ఎస్​ నేతలు కేటీఆర్​, హరీశ్​రావు విమర్శించారు. రాష్ట్రానికి దక్కాల్సిన నిధులు, ప్రాజెక్టుల్లో పుష్కరకాలంగా కేంద్రం వివక్ష చూపుతోందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. పార్లమెంట్‌లో ప్రాంతీయ పార్టీకి ప్రాతినిథ్యం ఉంటే, బడ్జెట్​లో నిధుల వరద పారుతుందని, పక్క రాష్ట్ర కేటాయింపులను చూస్తే అర్థమవుతోందన్నారు. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ నుంచి చెరో 8 మంది ఎంపీలను గెలిపించి పార్లమెంట్‌కు పంపినా బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రానికి దక్కింది గుండు సున్నానే అని కేటీఆర్​ విమర్శించారు. రాష్ట్రం ఏర్పడి 12 ఏళ్లు గడిచినా విభజన చట్టం హామీల అమలులోనూ కేంద్ర సర్కార్‌ విఫలమైందని హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీకి 8 మంది ఎంపీలు, ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులు ఉండి కూడా నిధులు తేలేకపోవడం వారి అసమర్థతను చూపుతోందని దుయ్యబట్టారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 60 సార్లకి పైగా దిల్లీ వెళ్లినా ఫలితం శూన్యమన్నారు.

తెలంగాణను మోసం చేయడం అలవాటుగా మారింది : కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయానికి బీజేపీ ఎంపీలు, ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులు సమాధానం చెప్పాలని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు డిమాండ్‌ చేశారు. విభజన హామీలకు ఎలాంటి కేటాయింపులు లేకుండా తీవ్రంగా నిరాశ పరిచిందని వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్రం తన పన్నుల్లో 50 శాతం రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. 12 ఏళ్లుగా తెలంగాణను మోసం చేయడం బీజేపీకి అలవాటుగా మారిందని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ చెప్పే కో-ఆపరేటివ్‌ ఫెడరలిజం మాటలకే పరిమితం అయిందని దుయ్యబట్టారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ కర్షక, కార్మిక లోకానికి ఏమాత్రం ప్రయోజనకరంగా లేదని సీఐటీయూ రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు విమర్శించాయి.

హైదరాబాద్​కు మూడు హైస్పీడ్​ రైల్లు - 15 గంటల ప్రయాణం ఇకపై కేవలం 3.5 గంటల్లోనే!

భారత బడ్జెట్ పరిణామక్రమం: రూ.197 కోట్లతో మొదలై- రూ.53.47లక్షల కోట్లకు చేరువై

TAGGED:

PARTIES REACTION ON UNION BUDGET
CONGRESS LEADERS FIRES ON BUDGET
కేంద్ర బడ్జెట్‌పై మండిపడిన పార్టీలు
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.