ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ప్రధాన పార్టీల సన్నద్ధత - అభ్యర్థుల ఎంపికపై సర్వేలు
రాష్ట్రంలోని 7 నగర పాలకసంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలు - విజయం కోసం రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాలు - సర్వేలు నిర్వహించి, అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే పనిలో పార్టీలు
Published : January 30, 2026 at 10:34 AM IST
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026 : రాష్ట్రంలోని 7 నగర పాలకసంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాలకు ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులను విజయ తీరాలు చేర్చేందుకు రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాల్లో తలమునకలవుతున్నాయి. సర్వేలు కీలకం కానున్నాయి. చాలాచోట్ల ఆయా పార్టీల పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు తదితరులు ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొని శ్రమిస్తున్నారు.
ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా పరిస్థితి :
మహబూబ్నగర్ జిల్లా : ఈ జిల్లాలో పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ను ఓడించి, విజయం సాధించింది. ఇది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిల్లా కావడంతో ఇక్కడి ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. బలమైన అభ్యర్థుల కోసం మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి సర్వే నిర్వహించారు. అలాగే బీఆర్ఎస్ నుంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్, లక్ష్మారెడ్డి, నిరంజన్రెడ్డి, సమన్వయకర్తలు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
నల్గొండ జిల్లా : ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇద్దరు ఎంపీలు, 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వీరు సర్వే ఆధారంగా బీఫాంలు అందించనున్నారు. ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులతోనూ చర్చలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. తమ పరిధిలోని పురపాలికల్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ బీఆర్ఎస్లో మాజీ మంత్రి జగదీశ్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సర్వే చేయించి అభ్యర్థుల జాబితాను సిద్ధం చేశారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు పార్టీ నేతల్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ పురపోరుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
ఖమ్మం జిల్లా : ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యేలు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి వద్దిరాజు రవిచంద్ర, పువ్వాడ అజయ్కుమార్, ఇతర ముఖ్యనేతలు అభ్యర్థుల ఎంపికలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. బీజేపీ కూడా కసరత్తు చేస్తోంది. ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు కొత్తగూడెం పీఠంపై సీపీఐ జెండాను ఎగరవేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ మరోవైపు కాంగ్రెస్తో పొత్తు అంశంపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. సీపీఎం ఇప్పటికే కాంగ్రెస్తో పొత్తు కుదుర్చుకుంది.
వరంగల్ జిల్లా : ఇద్దరు ఎంపీలు, 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ వారే ఉన్నారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సీతక్క, కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్ సమన్వయం చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ సైతం పట్టు నిలుపుకొనే ప్రయత్నాల్లో ఉంది. మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, ఇతర నేతలు మున్సిపాలిటీల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి సమన్వయకర్తలతో కలిసి జాబితాలను సిద్ధం చేశారు. బీజేపీ ఈసారి బలమైన సామాజిక వర్గాల వారికి అవకాశాలిచ్చి, గట్టి పోటీనివ్వాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తోంది.
కరీంనగర్ : కార్పొరేషన్పై బీజేపీ దృష్టి సారించింది. కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్లో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్లు నాయకులతో సమన్వయం చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్లో కేటీఆర్, గంగుల కమలాకర్, కొప్పుల ఈశ్వర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కార్పొరేషన్లో మేయర్ ఎంపికలో కీలకంగా ఉండే స్థాయిలో డివిజన్లు గెలవాలనే ఆలోచనతో ఎంఐఎం ఉంది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా : ఈ జిల్లాలో పాగా వేసేందుకు మూడు పార్టీలు వ్యూహాలు సిద్ధం చేశాయి. మంత్రి వివేక్, ఆయన సోదరుడు వినోద్, ఎమ్మెల్యేలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. బీర్ఎస్ నుంచి మాజీ మంత్రి జోగురామన్న, ఎమ్మెల్యేలు, సమన్వయకర్తలు శ్రేణులను ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు నేతలతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను దాదాపు పూర్తి చేశారు.
ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎన్ని చోట్ల ఎన్నికలు :
|జిల్లా
|కార్పొరేషన్లు
|మున్సిపాలిటీలు
|మహబూబ్నగర్
|1
|18
|నల్గొండ
|1
|17
|ఖమ్మం
|1
|7
|వరంగల్
|0
|12
|కరీంనగర్
|2
|13
|ఆదిలాబాద్
|1
|10
|నిజామాబాద్
|1
|7
|రంగారెడ్డి
|0
|13
|మెదక్
|0
|19
మెదక్ జిల్లా : కాంగ్రెస్ నుంచి మంత్రులు దామోదర్ రాజనర్సింహ, వివేక్, అజారుద్దీన్, ఎమ్మెల్యేలు సమన్వయం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సంగారెడ్డి, సదాశివపేట పుర వార్డుల అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. గజ్వేల్, తూప్రాన్లలో కొన్ని పేర్లను వెల్లడించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావుతో పాటు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర పార్టీలకు చెందిన వారిని బీఆర్ఎస్లోకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. కొందరు అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించారు. బీజేపీ తరఫున ఎంపీ రఘునందన్రావు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి వ్యూహాలు పన్నుతున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా : ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు, ఒక ఎంపీ బీజేపీ నుంచి ఉండటంతో ఎలాగైనా నిజామాబాద్ మేయర్ పీఠం దక్కించుకోవాలని పార్టీ పావులు కదుపుతోంది. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ సొంత జిల్లా కావడం, నలుగురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉండడంతో, మజ్లీస్ పార్టీ మద్దుతుతో నిజామాబాద్ మేయర్ పీఠంతో పాటు, బోధన్ మున్సిపాలిటీని ఛేజిక్కించుకోవాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోంది. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు.
అన్ని చోట్ల దాదాపు ఇదే పరిస్థితి : ఉమ్మడి జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నుంచి బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే తన సొంత ప్రాంతమైన భీంగల్ పురపాలికను గెలిపించుకోవడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్రెడ్డిని కలిసి ఇప్పటికే సర్వే చేసి, ఈ నివేదిక ఆధారంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎన్నికలు జరిగే 13 మున్సిపాలిటీల్లో ప్రధాన పార్టీల్లో దాదాపు ఇలాంటి పరిస్థితే కనిపిస్తోంది.
నేటితో ముగియనున్న నామినేషన్ల గడువు - ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకులకే టికెట్!
మున్సిపాలిటీ పొత్తులపై తేలని పార్టీల లెక్కలు - సందిగ్ధంలో కార్యకర్తలు