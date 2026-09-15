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దిల్లీ నుంచి పార్టీ ముఖ్య నేతల రాక - రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ఏఐసీసీ ఆరా!

కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతలు దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్‌కు వచ్చి మంత్రులు, సీనియర్ నేతలతో వరుసగా సమావేశాలు కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పార్టీ, ప్రభుత్వం పనితీరుపై సమాచారం సేకరించడంతో అనేక అనుమానాలకు దారి తీస్తోంది.

AICC Inquiries into Telangana Congress
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ఏఐసీసీ ఆరా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 8:31 AM IST

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AICC Inquiries into Telangana Congress : కాంగ్రెస్‌లో దిల్లీ కదలికలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. దిల్లీ నుంచి పార్టీ ముఖ్య నేతలు హైదరాబాద్‌కు వచ్చి మంత్రులు, పీసీసీ నాయకులు, సీనియర్ నేతలతో వరుసగా సమావేశాలు కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ దిల్లీ పెద్దలు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో దేనిపై ఆరా తీస్తున్నారు? ఎవరెవరితో మాట్లాడారు? మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి? తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం.

మంత్రులు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో సమావేశం
దిల్లీ నుంచి గతంలో రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జిగా పని చేసిన మాణిక్‌రావు ఠాక్రే, ఏఐసీసీ ఇంఛార్జి కార్యదర్శి రోహిత్ చౌదరిలు హైదరాబాద్‌కు రావడం కాంగ్రెస్‌లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాష్ట్రంలోని మంత్రులు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో వీరు సమావేశమై రాజకీయ, పార్టీ పరిస్థితులపై ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. రోహిత్ చౌదరి ఆదివారం ఉదయం హైదరాబాద్‌కు వచ్చి ఇద్దరు, ముగ్గురు మంత్రులు, కొందరు ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడినట్లు సమాచారం. ఇక మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్‌లో మకాం వేసిన మాణిక్‌రావు ఠాక్రే కూడా పలువురు కీలక నాయకులతో సమావేశమయ్యారు.

ఆస్పత్రిలో అపాయింట్​మెంట్​తో ఉండటంతో వచ్చినప్పటికీ
ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో అపాయింట్​మెంట్‌ ఉండడంతో హైదరాబాద్‌ వచ్చినట్లు చెబుతున్నప్పటికీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్, భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, జగ్గారెడ్డిలతో ఆయన నేరుగా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా ఇటీవల ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పించిన మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డితో పాటు పలువురు మంత్రులతో ఆయన ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు సమాచారం.

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ఏఐసీసీ ఆరా - మంత్రులు, సీనియర్​ నేతలలో వరుస సమావేశాలు (ETV Bharat)

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ఆరా
ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల పేరుతో హైదరాబాద్‌ పర్యటనకు వస్తున్న ఏఐసీసీ దూతలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, పార్టీ నాయకత్వాలపై ఆరా తీస్తున్నట్లు అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. ఏఐసీసీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ఆరా తీస్తోందా అన్న చర్చ పార్టీలో మొదలైంది. దిల్లీ నుంచి ముఖ్య నేతలు హైదరాబాద్‌కు వచ్చి వరుసగా మంత్రులు, సీనియర్ నాయకులతో మాట్లాడటం పార్టీ, ప్రభుత్వం పనితీరుపై సమాచారం సేకరించడం వంటి పరిణామాలు అనుమానాలకు దారి తీస్తున్నాయి.

పార్టీ నాయకుల్లో ఉన్న అసంతృప్తిని పోగొట్టాలని
ఎందుకు వాళ్లు రాష్ట్ర వ్యవహారాలపై జోక్యం చేసుకుని అంతర్గతంగా సమాచారం సేకరిస్తున్నారన్న దానిపై పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. వారితో కలిసిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి నాయకత్వంలో పరిపాలనపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ పూర్తి చేయడంతో పాటు పార్టీ నామినేటెడ్‌ పదవులు తక్షణమే భర్తీ చేసి పార్టీ నాయకుల్లో ఉన్న అసంతృప్తిని పోగొట్టాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది.

వారికి పార్టీ అధిష్ఠానం నుంచి ఎలాంటి పిలుపు లేదు
మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ, కొండా మురళి దిల్లీ పర్యటనపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి ప్రస్తుతానికి అధికారిక ధ్రువీకరణ లేదని పీసీసీ వర్గాలతో పాటు ఏఐసీసీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు వారికి పార్టీ అధిష్ఠానం నుంచి ఎలాంటి పిలుపు లేదని పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చిన్నారెడ్డి సహా మరికొందరు ఏఐసీసీతో వాళ్లకున్న పరిచయాలతో రాహుల్ గాంధీ అపాయింట్‌మెంట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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