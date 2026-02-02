'క్షేత్రస్థాయిలో వాతావరణం బాగుంది - రెబెల్స్​ లేకుండా చూసుకోండి' : పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్

ETV Bharat / politics

Published : February 2, 2026 at 9:43 AM IST

KCR Meet With the Party Key Leaders : ఆదివారం సాయంత్రం సిట్ విచారణ ముగిసిన తర్వాత కాసేపు పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్​ భేటీ అయ్యారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి చాలా అనుకూలంగా ఉందని, మున్పిపల్​ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలని కేసీఆర్​ సూచించారు. అలాగే సిట్​ విచారణకు సంబంధించిన అంశాలపై వారితో చర్చించినట్లు తెలిసింది. తెలంగాణ భవన్​లో ఉన్న బీఆర్​ఎస్​ ప్రజా ప్రతినిధులు నేతలు కేటీఆర్, హరీశ్​రావు, ఆర్ఎస్​ ప్రవీణ్ ​కుమార్ తదితరులతో నందినగర్​ నివాసంలో కేసీఆర్​ను కలిశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున కదిలారని అన్ని గ్రామాలు, పట్టణాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు చేశారని నేతలు తెలిపారు.

మున్సిపల్​ ఎన్నికలపై పలు సూచనలు : కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులతో మున్సిపల్​ ఎన్నికల గురించి ప్రస్తావించిన కేసీఆర్​ క్షేత్ర స్థాయిలో వాతావరణం బాగుందని అన్నారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో పార్టీ రోజురోజుకూ బలోపేతం అవుతుందని, చాలా మంది నేతలు బీఆర్​ఎస్​లో చేరుతున్నారని తెలిపారు. అలాగే రెబెల్స్​ లేకుండా చూసుకోవాలని, అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడాలని నేతలకు సూచించారు. ఆయా జిల్లాల్లో, నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న పార్టీ పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. శ్రేణులను సమన్వయం చేసి గెలిపించాలని కేసీఆర్​ నేతలకు సూచించారు. విచారణ అనంతరం నందినగర్​ నివాసానికి బీఆర్ఎస్​ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. కేసీఆర్​కు అనుకూలంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేటీఆర్​, హరీశ్​రావు పలుమార్లు వచ్చి కార్యకర్తలను అభివాదం చేశారు. సిట్​ విచారణ కోసం మధ్యాహ్నం ఎర్రవల్లి నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్​ రాత్రి తిరిగి ఫాంహౌస్​కి వెళ్లిపోయారు.

