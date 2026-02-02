'క్షేత్రస్థాయిలో వాతావరణం బాగుంది - రెబెల్స్ లేకుండా చూసుకోండి' : పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్
విచారణ అనంతరం పార్టీ నేతలతో కేసీఆర్ సమావేశం - రోజురోజుకూ పార్టీ బలోపేతం అవుతుందన్న బీఆర్ఎస్ అధినేత - ఆయా జిల్లాల్లో, నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న పార్టీ పరిస్థితి గురించి ఆరా
Published : February 2, 2026 at 9:43 AM IST
KCR Meet With the Party Key Leaders : ఆదివారం సాయంత్రం సిట్ విచారణ ముగిసిన తర్వాత కాసేపు పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి చాలా అనుకూలంగా ఉందని, మున్పిపల్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలని కేసీఆర్ సూచించారు. అలాగే సిట్ విచారణకు సంబంధించిన అంశాలపై వారితో చర్చించినట్లు తెలిసింది. తెలంగాణ భవన్లో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ప్రజా ప్రతినిధులు నేతలు కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తదితరులతో నందినగర్ నివాసంలో కేసీఆర్ను కలిశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున కదిలారని అన్ని గ్రామాలు, పట్టణాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు చేశారని నేతలు తెలిపారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికలపై పలు సూచనలు : కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులతో మున్సిపల్ ఎన్నికల గురించి ప్రస్తావించిన కేసీఆర్ క్షేత్ర స్థాయిలో వాతావరణం బాగుందని అన్నారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో పార్టీ రోజురోజుకూ బలోపేతం అవుతుందని, చాలా మంది నేతలు బీఆర్ఎస్లో చేరుతున్నారని తెలిపారు. అలాగే రెబెల్స్ లేకుండా చూసుకోవాలని, అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడాలని నేతలకు సూచించారు. ఆయా జిల్లాల్లో, నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న పార్టీ పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. శ్రేణులను సమన్వయం చేసి గెలిపించాలని కేసీఆర్ నేతలకు సూచించారు. విచారణ అనంతరం నందినగర్ నివాసానికి బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. కేసీఆర్కు అనుకూలంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు పలుమార్లు వచ్చి కార్యకర్తలను అభివాదం చేశారు. సిట్ విచారణ కోసం మధ్యాహ్నం ఎర్రవల్లి నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్ రాత్రి తిరిగి ఫాంహౌస్కి వెళ్లిపోయారు.