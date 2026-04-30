గొడ్డలి పార్టీ విమర్శలను తిప్పికొట్టాలి - మంత్రులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
మంత్రివర్గం అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా పరిణామాలు చర్చించిన సీఎం - వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారాలను ఎక్కడికక్కడ నియంత్రించాలన్న చంద్రబాబు - నిర్మాణ ఖర్చులపై దుష్ప్రచారాలను ఎండగడుతూ వాస్తవాలు చెప్పాలన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:39 PM IST
CM Chandrababu Discussed Recent Developments with Ministers : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాలపై గొడ్డలి పార్టీ విమర్శలను దీటుగా తిప్పికొట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులకు సూచించారు. నిర్మాణ ఖర్చులపై దుష్ప్రచారాలను ఎండకడుతూ వాస్తవాలు చెప్పాలన్నారు. మంత్రివర్గం అజెండా అంశాలు ముగిశాక చంద్రబాబు తాజా పరిణామాలు చర్చించారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో జరుగుతున్న నిర్మాణ ఖర్చులు ఇతర నిర్మాణ ఖర్చుల కంటే తక్కువ ఉన్న విషయాన్ని వివరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఎక్కడికక్కడ నియంత్రించాలని సీఎం మంత్రులకు సూచించారు. ఇటీవల తలెత్తిన ఇంధన సమస్య పైనా ప్రజలకు వివరించాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. మంత్రుల సింగపూర్ పర్యటనపై గొడ్డలి పార్టీ చేస్తున్న విమర్శలను గట్టిగా తిప్పికొట్టాలన్నారు. రాష్ట్రంలో అత్యుత్తమ విధానాలు అమలు చేసేందుకు అధ్యయనం కోసం చేపట్టిన యాత్రను కూడా తప్పుపట్టం గొడ్డలి పార్టీకే చెల్లిందని మండిపడ్డారు. అధ్యయనం చేసిన ఉత్తమ విధానాలు అందరికీ చెప్పాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు.
20కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం : అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో సమావేశమైన మంత్రివర్గం 20కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది. స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్-2000కు బ్యాచ్కు చెందిన 385 మంది కానిస్టేబుళ్లను హెడ్ కానిస్టేబుళ్లుగా పదోన్నతి కల్పించే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మ్యూటేషన్ ఛార్జీలను ఒకే విధంగా అమలు చేసే చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. హైకోర్టు, జిల్లా న్యాయస్థానాల్లో చీఫ్ కోర్టు మేనేజర్, సీనియర్ కోర్టు మేనేజర్లు, కోర్టు మేనేజర్లతో కలిపి 21 కొత్త పోస్టుల సృష్టికి కేబినెట్ ఆమోదం లభించింది.
హైకోర్టు, జిల్లా న్యాయస్థానాల్లో చీఫ్ కోర్ట్ మేనేజర్, సీనియర్ కోర్ట్ మేనేజర్లు, కోర్ట్ మేనేజర్లతో కలిపి 21 కొత్త పోస్టులు సృష్టికి ఆమోదం లభించింది. దిల్లీలోని ఏపీ భవన్లో అడ్వకేట్స్-ఆన్-రికార్డ్ కార్యాలయంలో ఆఫీస్ మేనేజర్ పోస్టును సెక్షన్ ఆఫీసర్గా అప్గ్రేడ్ చేసే ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఏపీ ఇన్సిటిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఈటీసీ శిక్షణ కేంద్రాల్లో 20 పోస్టులు (6 రెగ్యులర్, 14 అవుట్సోర్సింగ్) సృష్టించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. అదనంగా మరో 9 ఆఫీస్ సబ్ఆర్డినేట్ పోస్టులను అవుట్సోర్సింగ్ ద్వారా భర్తీ చేసే ప్రతిపాదనకు అంగీకారం తెలిపింది.
ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు రూ.1800 కోట్ల రుణం : ప్రకాశం జిల్లా రామాయపట్నంలో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులకు రూ.354 కోట్ల మేర పాలనా అనుమతులకు క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు రూ.1800 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ప్రభుత్వ గ్యారంటీ ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. దిల్లీలో 11.5ఎకరాల్లో రూ.124.50 కోట్ల అంచనాతో కొత్త ఏపీ భవన్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనకు అమాత్యులు అంగీకారం తెలిపింది. నెల్లూరు, కాకినాడ, కర్నూలు, కడప ప్రాంతాల్లో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రాజెక్ట్ విలువపై 2% స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కృష్ణా నది తీర రక్షణ పనులకు రూ.443.26 కోట్లతో మూడు ప్యాకేజీలకు సవరించిన పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చారు.
