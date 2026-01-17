ETV Bharat / politics

శాంతియుత ర్యాలీని అడ్డుకోవడం మంచిది కాదు - కోర్టు అనుమతితో ఫిబ్రవరిలో మళ్లీ ర్యాలీ : తలసాని

సికింద్రాబాద్‌ కార్పొరేషన్ కోసం బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ - సికింద్రాబాద్​ ఠాణా నుంచి ఎంజీ రోడ్​లోని మహాత్మాగాంధీ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ - అనుమతి లేకపోవడంతో 20 మందికి పైగా అరెస్ట్

Auspices of BRS Rally in Secunderabad
Auspices of BRS Rally in Secunderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
BRS Rally at Secunderabad : సికింద్రాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ సాధన కోసం చేపట్టిన శాంతియుత ర్యాలీని అడ్డుకోవడం ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్​ యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు నుంచి అనుమతి తీసుకొని, ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో న్యాయపరంగా మళ్లీ ర్యాలీ చేస్తామని వెల్లడించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి తలపెట్టిన శాంతి ర్యాలీ స్వల్ప ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఈ ర్యాలీకి అనుమతి లేదని ప్రకటించిన పోలీసులు, పార్టీ శ్రేణులను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుని అరెస్టు చేశారు.

సికింద్రాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు కోసం ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు నల్ల బ్యాడ్జీలతో తరలివచ్చిన బీఆర్‌ఎస్ కార్యకర్తలను, నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని ఆల్ఫా హోటల్‌లోకి వెళ్లిన పోలీసులు, అక్కడ ఉన్న పార్టీ శ్రేణులను పోలీస్ వ్యాన్లలో తరలించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, బీఆర్‌ఎస్ కార్యకర్తలకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కును ప్రభుత్వం కాలరాస్తోందని బీఆర్‌ఎస్ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు యత్నించిన బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్​కు పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. శాంతియుతంగా ర్యాలీ చేస్తామని చెప్పినా, ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని తలసాని ప్రశ్నించారు. కోర్టు నుంచి అనుమతి తీసుకొని ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో మళ్లీ ర్యాలీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

బీఆర్​ఎస్​ ర్యాలీ - 20 మందికి పైగా అరెస్ట్ - సికింద్రాబాద్​లో ఉద్రిక్తత​ (ETV)

శాంతి ర్యాలీకి పోలీసులు మొదట అనుమతి ఇచ్చారు. లష్కర్ సాధన సమితికి అనుమతి రద్దు చేస్తున్నట్లు రాత్రి 10.40 నిమిషాలకు మెసేజ్ పెట్టారు. వేలాది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. నల్లజెండాలు, కండువాలతో సికింద్రాబాద్ బచావో పేరుతో ర్యాలీ నిర్వహించాలని అనుకున్నాం. నిన్న, మొన్న మా ర్యాలీకి అనుమతి రద్దు చేస్తే కోర్టుకు వెళ్లే వాళ్లం. మా ప్రాంతం పేరు లేకుండా, మా అస్తిత్వం దెబ్బతీసే విధంగా చేస్తున్నారు. న్యాయపరంగా కోర్టుకు వెళ్లి ర్యాలీ నిర్వహిస్తాం. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్లు అంటున్నారు. మాకు సికింద్రాబాద్​తో ఉన్నది మట్టి సంబంధం. తాత్కాలికంగా శాంతిర్యాలీ అడ్డుకుని మీరు పైశాచిక ఆనందం పొందవచ్చు. కోర్టు ద్వారా ర్యాలీ నిర్వహిస్తాం. - తలసాని శ్రీనివాస్​ యాదవ్​, మాజీ మంత్రి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

