పరిషత్ ఎన్నికల్లో పోరు - 3 రోజుల్లో 69 వేలకు పైగా నామినేషన్లు
Nominations for MPTC ZPTC Election: ఒకట్రెండు జిల్లాలు మినహా నామపత్రాల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 69,076 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. చివరిరోజు నామపత్రాల సమర్పణకు భారీగా అభ్యర్థులు తరలివచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:48 AM IST
69000 Nominations for MPTC ZPTC Election : ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో భాగంగా మూడు రోజుల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 69 వేలకు పైగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఒకట్రెండు జిల్లాలు మినహా నామపత్రాల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. చివరిరోజు కావడంతో భారీసంఖ్యలో నేతలు తరలి వచ్చారు. అల్లూరి జిల్లాలో అర్ధరాత్రి వరకూ క్యూలో నిలబడి, నామపత్రాలు సమర్పించారు. ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అభ్యర్థుల సంఖ్యపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నియోజకవర్గం శావల్యాపురం మండలం పొట్లూరులో టీడీపీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి గోనుగుంట్ల హనుమంతరావుపై వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఘటనలో హనుమంతరావుతో పాటు సమీపంలోని ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు కాగా, వారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు కూటమి నాయకులతో కలిసి క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు.
హైడ్రామా మధ్య నామినేషన్ల ప్రక్రియ: నరసరావుపేటలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను ఏఎస్పీ హనుమంతరావు చొరవతో బస్సులతో తరలించి నామినేషన్లు వేయించారు. కొందరి బాధ్యత తాము తీసుకుని నామినేషన్లు వేయిస్తామని మిగిలిన అభ్యర్థుల విషయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి చూసుకోవాలని పోలీసులు చెప్పగా, హైడ్రామా మధ్య నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగింది. గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంటివద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలోని కౌతాళం మండల కేంద్రంలో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియను ఆదోని ఆర్డీఓ అరుణాదేవి తనిఖీ చేశారు. నామినేషన్ల పత్రాల దాఖలలో అధికారులు క్రమపద్ధతిని పాటించాలని సూచించారు. నంద్యాల జిల్లాలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికకు నామినేషన్ల స్వీకరణ పక్రియ ముగిసింది. జిల్లాలో 28 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 216 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. 377 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 1640 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లను చేశారు.
భారీగా తరలివచ్చిన అభ్యర్థులు: గుంటూరు జిల్లాలో జెడ్పీటీసీ నామినేషన్లకు చివరిరోజు అభ్యర్థులు భారీగా తరలివచ్చి నామపత్రాలు సమర్పించారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఎలాంటి వివాదాలకు తావులేకుండా పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ అన్నారు. చీరాల ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో నామినేషన్ ప్రక్రియను ఎస్పీ పరిశీలించారు. మాచవరం మండలం ఎమ్మార్వో కార్యాలయం వద్ద నామపత్రాలు దాఖలు చేసిన కూటమి అభ్యర్థులకు గురజాల శాసనసభ్యులు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు, యరపతినేని నిఖిల్ అభినందనలు తెలిపారు. రేపల్లె నియోజకవర్గంలో చివరిరోజు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీపడుతూ అభ్యర్థులు నామపత్రాలు సమర్పించారు.
వైఎస్సార్సీపీకి గుణపాఠం చెప్పాలి: చిత్తూరు జిల్లాలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల పక్రియ ముగిసింది. అనంతపురం జిల్లా ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియను ఆర్డీవో వసంతకుమార్ పరిశీలించారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని నియోజకవర్గ పరిధిలో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించి అభివృద్ధి నిరోధక వైఎస్సార్సీపీకి గుణపాఠం చెప్పాలని ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ కాలవ శ్రీనివాసులు పిలుపునిచ్చారు.
టీడీపీ పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు: కృష్ణా జిల్లా మొవ్వ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియను జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు పరిశీలించారు. అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో అవనిగడ్డ, నాగాయలంక, కోడూరు, మోపిదేవి, చల్లపల్లి, ఘంటసాల మండలాల్లో అభ్యర్ధులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. గుడివాడ నియోజకవర్గంలో స్థానిక ఎన్నికల వేళ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు జరిగాయి. గుడ్లవల్లేరు మండలం చంద్రాలలో 40 కుటుంబాలకు చెందిన వారు ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము, మాజీ మంత్రి పిన్నమనేని సమక్షంలో టీడీపీ గూటికి చేరారు.
ముగిసిన నామినేషన్ల ఘట్టం: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో నామినేషన్ల స్వీకరణ అనంతరం కార్యాలయానికి అధికారులు తాళం వేశారు. ఆ ప్రాంతంలో పోలీసులు గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టర్ నాగరాణి నామినేషన్ కేంద్రానికి వచ్చి పరిశీలించారు. ఏలూరు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని కుమారై సాయి నవ్యశ్రీ, కామవరపు కోట నుంచి మాజీ ఎంపీ మాగంటి బాబు సతీమణి పద్మవల్లిదేవి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. పాలకొల్లు, తణుకు నియోజకవర్గంలో ప్రాదేశిక ఎన్నికలకు నామినేషన్లు ఘట్టం ముగిసింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో ఎంపీటీసీ పదవుల కోసం అభ్యర్థులు భారీ స్థాయిలో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం పరిధిలోని నాలుగు మండలాలలో నామినేషన్లు దాఖలు ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల నామినేషన్ల పర్వం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలో చివరరోజు 400 నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జెడ్పీ కార్యాలయం వద్ద నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. చివరరోజు 79 నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
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