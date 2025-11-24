అభివృద్ధికి ఆటంకం - నెల్లూరు మేయర్ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం
నెల్లూరు జేసీ వెంకటేశ్వర్లుకు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చిన 40 మంది కార్పొరేటర్లు - స్రవంతిని తొలగించి కొత్త మేయర్ను ఎన్నుకోవాలని కోరిన కార్పొరేటర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 1:37 PM IST
No Confidence Motion Against Nellore Mayor Sravanthi : నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్ స్రవంతిపై కార్పొరేటర్లు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు జేసీ వెంకటేశ్వర్లుకు 40 మంది కార్పొరేటర్లు నోటీసు అందజేశారు. మేయర్ దంపతులు అభివృద్ధికి అడుగడుగునా ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నారని కార్పొరేటర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. వారి అవినీతితో ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వస్తోందని చెబుతున్నారు.
మేయర్ దంపతుల చేతివాటంతో దస్త్రాలు కదలడం లేదని వాపోతున్నారు. ఈమేరకు మంత్రి నారాయణకు ఆదివారం ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో నేడు (సోమవారం) మేయర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చారు.
నగరాభివృద్ధి పట్టించుకోకుండా : నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నగరంలోని 54 డివిజన్లను కైవసం చేసుకుంది. రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి ఆశీస్సులతో మేయర్ పీఠం స్రవంతి దక్కించుకున్నారు. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి జిల్లాలో చావు దెబ్బ తగలడంతో ఆమె తటస్థంగా ఉంటున్నారు.
నగరాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టలేదన్న విమర్శలున్నాయి. నాలుగేళ్లు పూర్తి కావడంతో కూటమి ప్రభుత్వం మేయర్ పీఠంపై దృష్టి సారించింది. ఆమెను పదవి నుంచి దించేందుకు అవిశ్వాసం పెట్టారు. 27 మంది సభ్యులు ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ టీడీపీకి 40 మంది బలం ఉంది. ఎంపీ, మంత్రి, ఎమ్మెల్యే ఎక్స్అఫిషియో సభ్యులుగా ఉండడంతో మేయర్ పీఠం కూటమి వశం కానుంది.
ప్రతిపక్షం లేకపోవడంతో అక్రమాలు : నెల్లూరు కార్పోరేషన్ రెండు నియోజకవర్గాల కలయిక. నెల్లూరు గ్రామీణం, నెల్లూరు నగరం కలిసి 54 డివిజన్లుగా కార్పోరేషన్ ఏర్పడింది. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద కార్పోరేషన్లలో ఇది నాలుగోది. గత వైఎస్సార్సీపీ అధికార బలంతో 54 డివిజన్లనూ ఆ పార్టీ అభ్యర్ధులు కైవసం చేసుకుంది. టీడీపీ ప్రతిపక్షంగా లేకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ స్రవంతి, భర్త జయవర్ధన్ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు.
కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీతో కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం చేశారు. కార్పోరేషన్ ఉద్యోగిని బంధించి, బెదిరించిన కేసులోనూ జయవర్ధన్పై కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో జైలుకూ వెళ్లారు. ఎన్నికలకు రెండేళ్లు ముందుగానే ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి రావడంతో కార్పోరేషన్లోని ఆయన అనుయాయులు టీడీపీలో చేరారు.
డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ అనుచరులు కూడా టీడీపీలోకి వచ్చారు. అలాగే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత రెండు నియోజకవర్గాల్లోని 40మంది కార్పోరేటర్లు టీడీపీలో చేరారు. దీంతో కార్పోరేషన్ డివిజన్ సమావేశాలు మొక్కుబడిగా జరిగాయి. అభివృద్ధి లేకపోవడంతో మేయర్ మార్పు కీలకంగా మారింది. చివరికి మేయర్ స్రవంతిని గద్దెదించేందుకు కార్పోరేటర్లు నిర్ణయం తీసుకుని, అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీసులు ఇచ్చారు.
పెరగనున్న సంఖ్య : నగరంలో 54 డివిజన్లు ఉండగా వాటిని 71గా చేసేందుకు ప్రాథమికంగా విస్తరణ హద్దులు కూడా నిర్ణయించారు. కోఆప్షన్ సభ్యులతో పాటు కార్పొరేటర్ల సంఖ్య పెరగనుంది.
చిత్తూరు మేయర్ దంపతుల హత్య కేసు - ఐదుగురికి ఉరిశిక్ష
సత్తా చాటిన కూటమి - మేయర్, పురపాలక ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం