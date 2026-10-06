న్యాయపరంగా బీసీ రిజర్వేషన్లు సాధిస్తాం: మంత్రులు
బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం దిల్లీలో మంత్రుల బృందం పర్యటించింది. ఈ మేరకు న్యాయ నిపుణులు, సీనియర్ న్యాయవాదులతో చర్చలు జరిపారు. కోర్టులో సానుకూల తీర్పు రాకపోయినా నిరుత్సాహపడబోమని వారు చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:46 PM IST
AP 34 Bc Quota Issue : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లు ఈ నెల 8న విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురు మంత్రుల బృందం ఇవాళ దిల్లీలో పర్యటించింది. మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, అనగాని సత్యప్రసాద్, కొలుసు పార్థసారథి, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడుతో కలిసి న్యాయ నిపుణులు, సీనియర్ న్యాయవాదులతో చర్చించారు. సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించేందు సీనియర్ న్యాయవాదులు ముకుల్ రోహత్గీ, దేవదత్ కామత్తో చర్చలు జరిపారు.
అనంతరం వారు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి న్యాయవాదులతో భేటీ వివరాలను వెల్లడించారు. ఉన్న వెసులుబాటును ఎందుకు వదులుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు ప్రశ్నించారు. 50 శాతం కంటే పెంచుకునేలా మనకు హక్కు ఉందని చెప్పారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెరిగితే మీకు బాధ ఎందుకు? అని అన్నారు. బీసీలపై గొడ్డలి పార్టీ నేతలకు ఎందుకు కక్ష అని రామ్మోహన్నాయుడు నిలదీశారు.
"గతంలోనే వైఎస్సార్సీపీ ఎందుకు పోరాటం చేయలేదని ప్రశ్నిస్తున్నాం? బీసీలపై మీకు ఉన్నది వ్యక్తిగత కక్షా? రాజకీయ కక్షా? మేం మంచిపని చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు? మంచి లాయర్లను పెట్టాం. మొత్తం డేటా కోర్టుకు ఇచ్చాం. రాజకీయ అవకాశం ఇస్తేనే బీసీలు ఎదుగుతారు. బీసీలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అన్యాయం జరగకూడదని సీఎం చెప్పారు. బీసీల రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న పోరాటంలో కలిసి రావాలి." - రామ్మోహన్నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి
1987లోనే బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన ఘనత తమ పార్టీదని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గుర్తుచేశారు. బీసీలకు న్యాయం జరగాలనే అప్పట్లో 20 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చామన్నారు. 20 శాతం ఉన్న రిజర్వేషన్లను చంద్రబాబు 34 శాతానికి పెంచారని చెప్పారు. 34 శాతం రిజర్వేషన్లతోనే అనేకమంది సీఎంలు ఎన్నికలకు వెళ్లారని తెలిపారు. 1995 నుంచి కూడా ఇవి అమలవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. 34 శాతం నుంచి 24 శాతానికి ఎందుకు తగ్గించారో జగన్ చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. 24 శాతానికి తగ్గించి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం స్థానిక ఎన్నికలకు వెళ్లిందని దీంతో 16,000ల మంది బీసీ నేతల పదవులు పోగొట్టారని అచ్చెన్నాయుడు విమర్శించారు.
"34 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ఎన్నికల్లోనే హామీ ఇచ్చాం. 1995 చట్టం ఆధారంగానే ఇప్పుడు రెండు జీవోలు ఇచ్చాం. వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తితో కోర్టులో కేసు వేయించారు. మేం ఇచ్చిన జీవోలు రద్దు చేయించారు. సుప్రీంకోర్టు కొట్టేస్తుందని తెలిసీ ఎందుకు జీవోలు ఇచ్చారని అంటున్నారు. రిజర్వేషన్లు 50 శాతం కంటే పెంచుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకే మేం నడుచుకుంటున్నాం. రాజీవ్రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలో బీసీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశాం." - అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి
'సమయానికి ఎన్నికలు జరపకుంటే 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రావు. ఎన్నికలు జరగకపోతే రూ.7000ల కోట్ల నిధులు రావు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు బలహీనవర్గాలు ఏం చేశారు? మా కేసులో బలం ఉంది, న్యాయం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. మా లాయర్లుగా ముకుల్ రోహత్గీ, దేవదత్ కామత్ను నియమించాం. మేం సేకరించిన సమాచారాన్ని సుప్రీంకోర్టులో వినిపిస్తాం. సుప్రీంకోర్టులో మాకు న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నామని' అచ్చెన్నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు.
బీసీలకు మేలు చేయాలనే రిజర్వేషన్లు పెంచామని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి తెలిపారు. వైఎస్, కిరణ్కుమార్రెడ్డి కూడా ఇవే రిజర్వేషన్లతో ఎన్నికలకు వెళ్లారని గుర్తుచేశారు. కొన్ని వర్గాలకు మేలు చేసేందుకు 60 శాతం వరకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రత్యేక పరిస్థితులను వైఎస్సార్సీపీ ఎందుకు లేవనెత్తలేదని ప్రశ్నించారు. రిజర్వేషన్లు తగ్గించవద్దని తాము సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లామన్నారు. ఇది పార్టీల సమస్య కాదని బలహీనవర్గాలకు సంబంధించిన సమస్యని వివరించారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలయ్యే బీసీ నేతల సంఖ్య తగ్గుతోందని, బీసీలకు పంచాయతీ, మండలపరిషత్, జిల్లాపరిషత్లో అవకాశాలు ఇవ్వాలని తెలియజేశారు. బీసీలకు న్యాయం చేసేందుకు అన్నిరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడించారు.
సుప్రీంకోర్టులో న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం తమకు ఉందని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ న్యాయస్థానంలో తీర్పు అనుకూలంగా రాకపోయినా ఎన్నికలు నిర్వహించి తీరతామన్నారు. కూటమి పార్టీలు బీసీలకు రిజర్వేషన్ల మేరకు సీట్లు కేటాయిస్తాయని దిల్లీ వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
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