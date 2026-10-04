బొత్స ఇలాకాలో ఖాళీ అవుతున్న వైఎస్సార్సీపీ - 'చిన్న శ్రీను' ఎఫెక్ట్తో మరో 230 కుటుంబాలు రాజీనామా
మాజీ మంత్రి, సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ సొంత నియోజకవర్గం చీపురుపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్లు తగులుతున్నాయి. తాజాగా చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంలో 230 కుటుంబాలు వైఎస్సార్సీపీకి మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 6:02 PM IST
230 Families Quit YSRCP in Cheepurupalli : మాజీ మంత్రి, సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ సొంత నియోజకవర్గం చీపురుపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్లు తగులుతున్నాయి. ఇటీవల బొత్స మేనల్లుడు, జడ్పీ మాజీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్న శ్రీను) వైఎస్సార్సీపీని వీడి టీడీపీలో చేరడంతో మొదలైన వలసల పర్వం, విజయనగరం జిల్లాలో ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంలో 230 కుటుంబాలు వైఎస్సార్సీపీకి మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేశారు.
చీపురుపల్లి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పలు గ్రామాల నుంచి వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ క్యూ కట్టి బయటకు వస్తోంది. ఇటీవలే పార్టీకి రాజీనామా చేసిన వలిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో తాజాగా 230 కుటుంబాలు వైఎస్సార్సీపీని వీడాయి. చీపురుపల్లి మండలం దేవర కుదిరాం నుంచి 50 కుటుంబాలు, గరివిడి మండలం కొమురాం పాలవలస, కోనూరు నుంచి 100 కుటుంబాలు రాజీనామా చేశాయి. అలాగే గుర్ల మండలం గుజ్జంగవలస, పెద్ద జమ్ము, చోడవరం, వనములపేట గ్రామాల నుంచి మరో 80 కుటుంబాలు పార్టీకి గుడ్బై చెప్పాయి. వీరంతా బొత్స మేనల్లుడు చిన్న శ్రీను, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ సీనియర్ నేత కిమిడి కళావెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో త్వరలోనే తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరతామని ప్రకటించారు.
'చిన్న శ్రీను' ఎఫెక్ట్ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ విజయనగరం జిల్లా రాజకీయాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. దశాబ్దాల పాటు బొత్స సత్యనారాయణకు కుడిభుజంగా ఉంటూ, విజయనగరం జడ్పీ చైర్మన్గా, జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడిగా చక్రం తిప్పిన మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్న శ్రీను) ఇటీవల ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీడీపీ కండువా కప్పుకున్నారు. దీంతో కిందిస్థాయి క్యాడర్ నుంచి జిల్లా స్థాయి నేతల వరకు అందరూ ఇప్పుడు చిన్న శ్రీను నాయకత్వంలోనే నడుస్తామంటూ రాజీనామాలకు దిగుతున్నారు.
క్యూ కట్టిన జడ్పీటీసీలు : చిన్న శ్రీను బాటలోనే జిల్లాకు చెందిన ఐదుగురు జడ్పీటీసీ సభ్యులు ఇప్పటికే వైఎస్సార్సీపీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. చీపురుపల్లి జడ్పీటీసీ వలిరెడ్డి శిరీష, విజయనగరం జడ్పీటీసీ కెల్లా శ్రీనివాసరావు, కొత్తవలస జడ్పీటీసీ నెక్కల శ్రీదేవి, గజపతినగరం జడ్పీటీసీ గార తవుడు, గంట్యాడ జడ్పీటీసీ నరసింహమూర్తి పార్టీని వీడారు. వీరితో పాటు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ప్రచార విభాగ అధ్యక్షుడు వలిరెడ్డి శ్రీనివాస నాయుడు, మాజీ జడ్పీటీసీ కోట్ల వెంకట్రావు, బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ బూర్లె నరేశ్ కూడా చిన్నబంటుపల్లిలో మీడియా సమావేశం పెట్టి మరీ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. 13 గ్రామాల మాజీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ న్యాయవాది ఏ.ఎన్.వి అంజనీ కుమార్ సైతం పార్టీని వీడటంతో విజయనగరం వైఎస్సార్సీపీలో నైరాశ్యం అలుముకుంది.
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