యువ సంకల్పం-2025 వేడుకలు - ప్రదర్శనలతో దుమ్ము దులిపిన యువత
Yuva Sankalp 2025 Celebrations at KL University: యువతలో సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికి తీయడానికి జరుగుతున్న యువ సంకల్పం-2025 వేడుకలు వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో అంగరంగ వైభంగా సాగుతున్నాయి. రెండో రోజు రాష్ట్ర యువజనోత్సవంలో అదిరిపోయే డాన్సులు, పాటలు, బృంద చర్చలు, జానపద గీతాలు, నాటకాలు, కవిత్వం, కథా రచన, ప్రసంగం ఇలా రకరకాల పోటీలు నిర్వహించారు. (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 9:41 PM IST