ETV Bharat / photos

యువ సంకల్పం-2025 వేడుకలు - ప్రదర్శనలతో దుమ్ము దులిపిన యువత

Yuva Sankalp 2025
Yuva Sankalp 2025 Celebrations at KL University: యువతలో సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికి తీయడానికి జరుగుతున్న యువ సంకల్పం-2025 వేడుకలు వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో అంగరంగ వైభంగా సాగుతున్నాయి. రెండో రోజు రాష్ట్ర యువజనోత్సవంలో అదిరిపోయే డాన్సులు, పాటలు, బృంద చర్చలు, జానపద గీతాలు, నాటకాలు, కవిత్వం, కథా రచన, ప్రసంగం ఇలా రకరకాల పోటీలు నిర్వహించారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 9:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

KL UNIVERSITY IN VADDESWARAM
YUVA SANKALP 2025 AT KL UNIVERSITY
YUVA SANKALP IN VADDESWARAM
యువ సంకల్పం 2025
YUVA SANKALP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.