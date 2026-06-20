రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న చిన్నారులు, యువత
Yogandhra Program at Undavalli Caves: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని రాజధాని అమరావతిలోని ఉండవల్లి గుహల వద్ద "యోగాంధ్ర" కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బాబా రామ్దేవ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న యోగా సాధనను సీఎం చంద్రబాబు తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల యోగా ప్రక్రియలను రాందేవ్ బాబా సీఎంకు వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో చిన్నారులు, యువత, ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 4:48 PM IST