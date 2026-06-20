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సికింద్రాబాద్​ పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో యోగా సాధన కార్యక్రమం - గవర్నర్​ సహా హాజరైన ప్రముఖలు

yoga practice Program
Yoga Practice Event At Parade Grounds : జూన్​ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని సికింద్రాబాద్​లోని పరేడ్‌ గ్రౌండ్​లో పెద్ద ఎత్తున యోగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలు, విద్యార్ధులు, ఎన్జీవో నిర్వాహకులు భారీగా హాజరయ్యారు. తెలంగాణ గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ఎంపీలు ఈటల రాజేందర్‌, లక్ష్మణ్‌, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు పాల్గొన్నారు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 8:00 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 8:06 PM IST

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Last Updated : June 20, 2026 at 8:06 PM IST

TAGGED:

YOGA PRACTICE AT PARADE GROUND
INTERNATIONAL YOGA DAY CELEBRATIONS
పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో యోగా కార్యక్రమం
YOGA DAY CELEBRATIONS 2026
YOGA PRACTICE AT PARADE GROUND

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