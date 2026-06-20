సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో యోగా సాధన కార్యక్రమం - గవర్నర్ సహా హాజరైన ప్రముఖలు
Yoga Practice Event At Parade Grounds : జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో పెద్ద ఎత్తున యోగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలు, విద్యార్ధులు, ఎన్జీవో నిర్వాహకులు భారీగా హాజరయ్యారు. తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ఎంపీలు ఈటల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు పాల్గొన్నారు (ETV Bharat)
Published : June 20, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 8:06 PM IST
Last Updated : June 20, 2026 at 8:06 PM IST