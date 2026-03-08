వారాంతంలో యాదాద్రికి భక్తుల రద్దీ - అధిక సంఖ్యలో స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు
యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంది. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి ఆలయానికి విచ్చేశారు. ఉచిత ప్రవేశ దర్శనానికి దాదాపు రెండు గంటల సమయం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది. నిత్య కల్యాణం, లడ్డు ప్రసాదం కౌంటర్లు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమండపం, కొండకింద కల్యాణకట్ట, పుష్కరిణి, వాహనాల పార్కింగ్ వద్ద భక్తుల సందడి నెలకొంది. (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 5:00 PM IST