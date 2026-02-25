ETV Bharat / photos

'మా స్వామి గొప్పవారంటే, మా అమ్మవారే గొప్ప' - ఎదుర్కోలులో సందడిగా వాదసంవాదాలు

Yadadri Sri Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam
యాదాద్రి శ్రీలక్ష్మినరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రాత్రి స్వామి అమ్మవార్ల ఎదుర్కోలు ఘనంగా జరిగింది. స్వామి, అమ్మవార్లను ప్రత్యేక అలంకారంలో ఊరేగించి ఆలయ తూర్పు రాజ గోపురం ముందు ప్రత్యేక వేదిక వద్ద ఎదుర్కోలు తంతును అర్చకులు వైభవంగా నిర్వహించారు. స్వామివారి తరఫున ఆలయ ఈవో భవానీ శంకర్​, అమ్మవారి తరఫున ఆలయ ఛైర్మన్​ నర్సింహమూర్తి ఎదుర్కోలు తంతును నిర్వహించారు. ఈరోజు స్వామివారు, అమ్మవారికి కల్యాణం నిర్వహిస్తారు. (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026

