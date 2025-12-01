ETV Bharat / photos

విశాఖ తీరాన ‘వైజాగ్‌ మారథాన్‌’ - పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్న యువతీయువకులు, క్రీడాకారులు

విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో ‘వైజాగ్‌ మారథాన్‌
Vizag Marathon at visakha Beach Road : విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో సందడిగా ‘వైజాగ్‌ మారథాన్‌’ నిర్వహించారు. 32 కి.మీ, 21 కి.మీ, 10 కి.మీ, 5 కి.మీల మారథాన్‌లో యువతీయువకులు, క్రీడాకారులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. విశాఖనగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖ బ్రత బాగ్చి అతిథిగా పాల్గొని మారథాన్‌ను ప్రారంభించారు. (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 1:32 PM IST

