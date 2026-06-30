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భోగాపురంలో కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ పర్యటన - పీఎం శ్రీ మోడల్‌ స్కూల్‌ పరిశీలన

Union Minister Dharmendra Pradhan in Vizianagaram District
Union Minister Dharmendra Pradhan in Vizianagaram District: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో కలిసి భోగాపురం పీఎం శ్రీ మోడల్ స్కూల్‌ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలోని తరగతి గదులు, ల్యాబ్స్, ఆధునిక విద్యా బోధన, మౌలిక వసతులను పరిశీలించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, లోకేశ్ కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రొ కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 4:51 PM IST

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MINISTER LOKESH VISIT VIZIANAGARAM

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