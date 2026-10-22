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శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఏకాదశి లక్ష పుష్పార్చన

శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి ఏకాదశి పూజలు, యాదగిరిగుట్ట
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి ఏకాదశి పూజలు శాస్త్రోక్తంగా జరిగాయి. ప్రధానాలయ ముఖ మండపంలో ఉత్సవ మూర్తులను వివిధ పట్టువస్త్రాలు, బంగారు, వజ్ర వైఢూర్యాలతో దివ్య మనోహరంగా అలంకరించిన అర్చక స్వాములు ప్రత్యేక వేదికపై అధిష్ఠింపజేశారు. సుగంధ పరిమళ పుష్పాలతో లక్ష పుష్పార్చన చేపట్టారు. పాంచరాత్రాగమానుసారంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అర్చకులు, వేదపండితులు, ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2026 at 6:25 PM IST

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ఏకాదశి లక్ష పుష్పార్చన
శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం
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