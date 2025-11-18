ETV Bharat / photos

తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు

Tiruchanoor Sri Padmavati Karthika Brahmotsavam
Tiruchanoor Sri Padmavati Ammavari Karthika Brahmotsavam: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రెండో రోజు ఉదయం ఏడు తలలు గల పెద్దశేషవాహనంపై పరమపద వైకుంఠనాథుని అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు అభయమిచ్చారు. అశ్వాలు, వృషభాలు, గజాలు ముందు కదులుతుండగా మంగళవాయిద్యాలు, భక్తుల కోలాటాలు, చెక్కభజనల నడుమ అమ్మవారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో భక్తులకు దివ్య దర్శనమిచ్చారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

TIRUCHANOOR PHOTO GALLERY
KARTHIKA BRAHMOTSAVAM 2025
పెద్దశేష వాహనంపై సిరులతల్లి
PHOTO GALLERY OF TIRUCHANOOR
TIRUCHANOOR PHOTO GALLERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చలికాలంలో బాల్కనీలో మొక్కలు జాగ్రత్త! - ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

పిల్లల్లోనూ హైబీపీకి అవకాశాలెన్నో! - ఇలా గుర్తించే వీలుందంటున్న నిపుణులు!

విజిల్స్ ఉండవు, తుపాకీ పేలదు! ఈ 'సైలెంట్ ఒలింపిక్స్' గురించి మీకు తెలుసా?

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.