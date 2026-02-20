ETV Bharat / photos

యాదాద్రిలో ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - మూడోరోజు మత్స్యావతారంలో స్వామివారు

Yadadri Brahmotsavam
యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మినరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో మూడో రోజు సందర్భంగా లక్ష్మీసమేత నారసింహుడు మత్స్యావతారంలో ఆలయ మాఢ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మొదట దాదాపు రెండు గంటలపాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వేదపారాయణాలు, వేదపండితుల చేత మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా జరిపించారు. స్వామివారిని మత్స్యావతారంలో అలంకరించి ఆలయ తిరువీధుల్లో ఊరేగించారు. ఈ మహోత్సవంలో భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 3:54 PM IST

