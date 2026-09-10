రెస్టారెంట్లలో టీజీ సేఫ్ ఆకస్మిక సోదాలు - కుళ్లిన ఆహారపదార్థాలు చూసి నోటీసులు
రాష్ట్రంలో ఆహార తయారీ, విక్రయ కేంద్రాలపై టీజీ సేఫ్ సోదాలు చేసింది. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ వెలుపల 46 ఆహార సంస్థల్లో తనిఖీలు చేశారు. కుళ్లిన కూరగాయలు, ఆహార పదార్థాలను అక్కడికక్కడే ధ్వంసం చేశారు. పలుచోట్ల అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో ఆహారం తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై పలు సంస్థలకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు ఇవ్వగా, మరికొన్ని సంస్థలకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. (ETV Bharat)
Published : September 10, 2026 at 7:10 PM IST