శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామికి కోటి పుష్పార్చన - యాదాద్రిలో వైభవంగా కార్తికోత్సవాలు
కార్తిక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా యాదగిరి గుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి దివ్యక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నకార్తికోత్సవాల్లో భాగంగా కోటి పుష్పార్చన ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని దేవస్థానం ఆలయ ఈఓ భవానీ శంకర్, వేద పండితులు దేవస్థాన అర్చక స్వాముల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. వేద పండితులు శ్రీ స్వామివారి సహస్ర నామావళిని పఠిస్తూ కోటి నామాలతో కోటి పుష్పార్చన నిర్వహిస్తున్నారు. గురువారం ప్రారంభమై శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుంది. (ETV Bharat)
Published : November 19, 2026 at 1:09 PM IST