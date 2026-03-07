అప్పుడే దంచికొడుతున్న ఎండలు - బయటికి రావడానికి భయపడుతున్న ప్రజలు
Heavy Temperatures in AP : రాష్ట్రంలో ఎండలు మొదలయ్యాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లో భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి నెల చివరి నుంచే ఎండ తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. సాధారణం కంటే 5 నుంచి 6 డిగ్రీల వరకు ఎండలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, నంద్యాల జిల్లాల్లో సుమారు 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ప్రజలు బయటికి రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 4:45 PM IST