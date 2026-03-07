ETV Bharat / photos

అప్పుడే దంచికొడుతున్న ఎండలు - బయటికి రావడానికి భయపడుతున్న ప్రజలు

Increasing sun intensity
Heavy Temperatures in AP : రాష్ట్రంలో ఎండలు మొదలయ్యాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లో భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి నెల చివరి నుంచే ఎండ తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. సాధారణం కంటే 5 నుంచి 6 డిగ్రీల వరకు ఎండలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, నంద్యాల జిల్లాల్లో సుమారు 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ప్రజలు బయటికి రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
