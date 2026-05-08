ఖతార్లోని దోహాలో 'కళా సంగమం' అద్భుత విజయం - ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన ప్రదర్శనలు
భారతీయ సాంస్కృతిక కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో తెలుగు కళా సమితి ఖతార్ సహకారంతో భారత రాయబారి కార్యాలయ ఆశీస్సులతో ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్లో 29.04.2026న జరిగిన 'కళా సంగమం' సాంస్కృతిక మహోత్సవం అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. ఈ మహోత్సవం, దీప ప్రజ్వలనతో ప్రత్యేక ఘనతను సంతరించుకుంది. చిన్నాపెద్దా కలిసి అందించిన ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. భరతనాట్యం, కూచిపూడి వంటి నాటికలు, హాస్య ప్రహసనాలతో వేదిక సజీవంగా మారింది. (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 5:08 PM IST