రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఇంటింటికి తెలుగుదేశం' - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న నేతలు
Intintiki Telugu Desam: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలో చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు చేపట్టిన "ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం" కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొని ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న తల్లికి వందనం, ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు, దీపం పథకం, యువతకు ఉద్యోగాలు, రైతు సంక్షేమ పథకాలను నేతలు ప్రజలకు వివరించారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:37 PM IST