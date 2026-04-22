రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె - ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు
Telangana RTC Workers Strike : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు విఫలం కావడంతో మంగళవారం అర్థరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె బాట పట్టారు. దీంతో బస్ డిపోల్లో ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. డిపోల వద్ద పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. సమ్మె కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 12:02 PM IST