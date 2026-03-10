హైదరాబాద్ చేరుకున్న నూతన గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా
Telangana New Governor Shiv Pratap Shukla arrives in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లాకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పుష్పగుచ్చంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. గవర్నర్కు సీఎం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులను పరిచయం చేశారు. (ETV Bharat)
Published : March 10, 2026 at 3:25 PM IST