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ప్రజల సమస్యలు తీర్చడమే లక్ష్యం - యాదగిరిగుట్టలో ప్రభుత్వ విప్ మార్నింగ్ వాక్

Telangana Government Whip and Alair MLA Beerla Ilaiah
Alair MLA Beerla Ilaiah : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట పట్టణ సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్, ఆలేరు ఎమ్మెల్యే బీర్ల అయిలయ్య శుక్రవారం యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలో మార్నింగ్ వాక్ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో స్వయంగా పర్యటిస్తూ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించడంతో పాటు స్థానిక ప్రజలను కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 2:21 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:29 PM IST

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Last Updated : August 7, 2026 at 2:29 PM IST

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