స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసిపోయిన చార్మినార్, సచివాలయం
Independence Day Celebrations 2026 : తెలంగాణలో 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఎటుచూసినా జాతీయ పతాక కాంతులు విరబూశాయి. హైదరాబాద్లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను సర్వాంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. చార్మినార్, సచివాలయం, అసెంబ్లీ వంటి చారిత్రక, ముఖ్యమైన కట్టడాలు సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లను త్రివర్ణాలతో కూడిన విద్యుత్ లైట్లతో అలంకరించారు. (Sai Thejeshwar Rao Basuthkar)
Published : August 15, 2026 at 2:14 PM IST